Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості

Анна Міхно люди 12:44, 10.04.2020

Популярний український співак Олег Винник поділився раритетним відео, на якому показав, як виглядав у молодості.

Ролик артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Олег Винник
viva.ua

Так, за словами Винника, відео було знято 13 років тому, коли співак грав у театрі. Зокрема, в соцмережі артист поділився фрагментом з мюзиклу "Знедолені".

"Прочитавши ваші коментарі під фото й відео з мюзиклів, я зрозумів, що прийшов час ближче познайомити вас зі своїм театральним минулим. Багато років я присвятив європейській театральній сцені, глядачі бачили мене в різних образах, більше п'ятиста разів я виходив на сцену в ролі Жана Вальжана. Пропоную вашій увазі ще один епізод з мюзиклу "Знедолені",написав Олег Винник.

Шанувальники, побачивши архівне відео співака, прийшли в захват і засипали артиста компліментами.

Раніше, як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Олександр Пономарьов представив своє бачення хіта "Вовчиця" Олега Винника.

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