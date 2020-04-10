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10 квітня • оновлено в 18:18
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Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості

6.5т
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Популярний український співак Олег Винник поділився раритетним відео, на якому показав, як виглядав у молодості.

Ролик артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Олег Винник

Олег Винник

viva.ua

Так, за словами Винника, відео було знято 13 років тому, коли співак грав у театрі. Зокрема, в соцмережі артист поділився фрагментом з мюзиклу "Знедолені".

"Прочитавши ваші коментарі під фото й відео з мюзиклів, я зрозумів, що прийшов час ближче познайомити вас зі своїм театральним минулим. Багато років я присвятив європейській театральній сцені, глядачі бачили мене в різних образах, більше п'ятиста разів я виходив на сцену в ролі Жана Вальжана. Пропоную вашій увазі ще один епізод з мюзиклу "Знедолені",написав Олег Винник.

Шанувальники, побачивши архівне відео співака, прийшли в захват і засипали артиста компліментами.

Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості
Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості
Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості
Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості
Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості
Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості
Винник справив фурор раритетним відео: як співак виглядав у молодості

Раніше, як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Олександр Пономарьов представив своє бачення хіта "Вовчиця" Олега Винника.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олег Винник
Місце
Україна
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