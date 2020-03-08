Просили, щоб не співав: Винник розповів про кумедний випадок на 8 березня

Популярний співак Олег Винник розповів про те, як його покликали виступити і привітати жінок з 8 Березня. Так, артисту запропонували просто посидіти на сцені, але при цьому не співати.

Забавною історією він поділився в ефірі шоу "Світське життя".

instagram.com/olegg.vynnyk

Інцидент стався близько п'яти років тому.

"Нам подзвонили з одного нічного клубу і сказали:"А ми б дуже хотіли Олега замовити, але у нас недостатньо, ми не зможемо за все... А можна, щоб Олег просто фізично був присутній у нас, але не співав. Для чого йому співати, ми поставимо десять пісень фонограми, а Олега посадимо на стілець на сцені, він буде сидіти, а ми будемо робити красиві фото". Ми сміялися", – згадав артист.

Раніше, як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Олександр Пономарьов представив своє бачення хіта "Вовчиця" Олега Винника.

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