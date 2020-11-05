Винник – про перенесений коронавірус: я втратив 10 кілограмів

Український співак Олег Винник нещодавно перехворів на коронавірус і розповів, як відчуває себе після хвороби.

Артистові навіть довелося покинути шоу "Танці з зірками", але він про це не шкодує, оскільки перемога в проєкті ніколи не була його метою, пише видання "Факти".

"На шляху можуть траплятися непередбачені речі, наприклад, коронавірус. І це ніяка не відмазка, а гірка правда. Чесно кажучи, коли я захворів, то нудьгував по паркету. Зрозумів, як круто, що зі мною трапилася така історія. Спочатку, під час перших тренувань, довелося понервувати, тому що танці – це шок для тіла і мозку, не все відразу виходить. Але настав момент, коли на репетиціях я почав кайфувати і навіть час від часу дивитися на своє відображення в дзеркалі – дуже довго я цього робити не міг", – розповів Винник.

Олег Винник перехворів коронавірусом і втратив вагу 18000

За словами співака, зараз він почуває себе здоровим. Тільки здатність сприймати запахи і смак їжі ще повністю не відновилася. Але це не єдине, що нагадує йому про коронавірус.

"З'явилися почуття, яких раніше не було. Наприклад, я почав по-іншому відчувати своє тіло. М'язи стали набагато легші. За час участі в "Танцях з зірками" і в період хвороби разом я втратив 10 кілограмів", – зазначив виконавець.

Наразі Винник розпочав написання нових пісень, і навіть планує дуетну композицію.

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