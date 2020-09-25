Винник про концерти під час карантину: якщо все затягнеться – ми не витримаємо

Український співак Олег Винник розповів, що буде з концертною діяльністю багатьох артистів, якщо карантин через пандемію коронавірусу затягнеться.

Так, за словами співака, сфера культури може цю пандемію не пережити. Хоча багатьом людям і здається – артисти "з жиру бісяться". Про це Винник повідомив в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", опублікованому на сайті телеканалу "Україна".

"Не може одна Оля Полякова кричати на весь світ за шоу-бізнес чи хтось за якусь іншу сферу. Але у всіх одна й та ж ситуація. У нас невелика кількість персоналу, але в моєму бутті це дуже непросто. Якщо так буде затягуватися, то ні, звичайно, не витримаємо. Це потрібно просто бути неадекватною людиною і не поважати професію, щоб сказати, що артисти "з жиру бісяться", – пояснив Винник.

Олег Винник (Instagram Олега Винника)

Він також додав, що економити на якості та виступати під фонограму не буде ніколи, як і урізати зарплату своїй команді, тому як бути далі – поки не знає.

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