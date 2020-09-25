Винник про концерти під час карантину: якщо все затягнеться – ми не витримаємо
Український співак Олег Винник розповів, що буде з концертною діяльністю багатьох артистів, якщо карантин через пандемію коронавірусу затягнеться.
Так, за словами співака, сфера культури може цю пандемію не пережити. Хоча багатьом людям і здається – артисти "з жиру бісяться". Про це Винник повідомив в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", опублікованому на сайті телеканалу "Україна".
"Не може одна Оля Полякова кричати на весь світ за шоу-бізнес чи хтось за якусь іншу сферу. Але у всіх одна й та ж ситуація. У нас невелика кількість персоналу, але в моєму бутті це дуже непросто. Якщо так буде затягуватися, то ні, звичайно, не витримаємо. Це потрібно просто бути неадекватною людиною і не поважати професію, щоб сказати, що артисти "з жиру бісяться", – пояснив Винник.
Він також додав, що економити на якості та виступати під фонограму не буде ніколи, як і урізати зарплату своїй команді, тому як бути далі – поки не знає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше співачка Оля Полякова обурилася, що її концерт 1-го вересня в Білій Церкві скасували, тоді як у Києві виступав російський співак Jony без дотримання правил безпеки.
Артистку підтримала Alyona Alyona і записала відеозвернення до влади, в якому попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії.
3 вересня українські зірки шоу-бізнесу вийшли на протест під стіни Кабміну. Вони виступили проти вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів.