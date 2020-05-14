Винник презентував новий кліп про пошук коханої

Український співак Олег Винник презентував новий кліп на пісню "Божевільна Любов". Режисеркою кліпу стала Катя Царик.

Відео артист розмістив на своєму Youtube-каналі. (Щоб подивитися кліп, доскрольте до кінця сторінки).

"У сучасному світі дуже багато амбіцій, від яких, на жаль, страждає любов. Пісня про наші почуттях і дії. Часто забуваючи, що щастя перебуває всередині нас, і вирушаючи на його пошуки, ми починаємо творити божевільні речі. Мені б хотілося, щоб ми не шукали любов, а віддавали її", – наголосив Олег Винник.

За сюжетом кліпу дівчина, заточена в кришталеве серце, перебуває в нескінченному лабіринті. Але до неї поспішає головний герой, на шляху якого зустрічаються різні жінки, які намагаються спокусити його.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олег Винник поділився раритетним фото, на якому він був в образі старого. Через грим артист змінився до невпізнання.

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