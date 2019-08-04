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Винник показав, як відсвяткував своє 46-річчя: яскраві фото

1.7т Читати матеріал російською

31 липня український співак Олег Винник відзначив своє 46-річчя. Артист відправився у відпустку до Греції, на острів Корфу.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співак поділився з шанувальниками яскравими знімками.

Олег Винник

Олег Винник

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"Я багато чув цікавого про Грецію, але до сих пір жодного разу там не був. І після кількох концертних турів відчув, що відпустка мені просто необхідна. Інакше до Нового року не дотягну... У свій день народження просто лежав і дивився на море. Мовчки", - повідомив артист виданню "Отдохни".

Крім того, він подякував своїм прихильникам за привітання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Винник показав публіці свою "таємну дружину". Так, артист виступив з сольним концертом в Луцьку, де вийшов на сцену зі своєю бек-вокалісткою Таїсією, більш відомою під сценічним ім'ям Таюне.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Олег Винник
Місце
Україна
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