Винник поділився з "вовчицями" відвертими зізнаннями про особисте життя

Український співак і секс-символ Олег Винник поділився відвертими подробицями особистого життя і стосунків.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Телегід", уточнивши, що в любовних справах веде себе безрозсудно.

"Я в стосунках — безрозсудний! Але якщо бачу, що почуття справжні, любитиму тільки одну дівчину. Можу поглядати по сторонах, але якщо розумію, що в мені почуття, яких раніше не відчував, з якими буду щасливий, я це дуже ціную", – розповів він.

Винник побажав усім закохуватися не за щось, на прикладі красивої фігури, — а просто так.

"Врешті-решт, ми всі постаріємо та будемо ще красивішими. Не можна розмінюватися на дрібниці, потрібно розуміти, приймати людину і хотіти з нею постаріти", – зазначив він.

instagram@olegg.vynnyk

За словами українського серцеїда, в сучасному світі прийнято шукати свою половинку до 30 років. Хоча сам артист вважає, що чим старша людина, тим вона стає вимогливішою.

"Неправильно вибирати собі супутника життя за якісь якості. Це егоїзм, а не любов. Я вважаю, спочатку треба полюбити недоліки і працювати над ними. Любов вимагає зусиль. І з віком це ніяк не пов'язано. Звичайно, до повноліття потрібно ще набратися розуму. А ось починати серйозні стосунки, будувати сім'ю в 19 або 30, це вже вибір кожного. Але в 30 зробити його набагато важче", – додав він.

instagram@olegg.vynnyk

Винник зізнався, що вже не пам'ятає свій перший поцілунок, оскільки залицятися до дівчаток почав рано.

"Як правило, він не буває вдалим, напевно, так само, як і перша близькість. Цьому потрібно навчитися. А ось що таке справжній поцілунок, я відчув уже з моєю коханою. Він відрізнявся тим, що дівчина спочатку мене сильно вкусила. Було реально боляче, до сліз. Але згодом саме вона навчила мене цілуватися правильно і взагалі любити це робити", – зізнався він.

instagram@olegg.vynnyk

instagram@olegg.vynnyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року Винник вперше показав свою сім'ю - сестру Наталію, племінників Олену і Василя, і згадав про свою молодість.

Нещодавно співак зізнався, що йому пропонували дати хабар за участь у Євробаченні. Він хотів представляти країну, а за це повинен був заплатити 600 тисяч доларів або євро.

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