Винник несподівано переспівав хіт Полякової: мережа в захваті

Популярний український співак Олег Винник переспівав хіт співачки Олі Полякової "Шльопки".

Відео зі своїм виконанням артист поділився на особистій сторінці в Instagram.

Олег Винник Instagram @ olegg.vynnyk

Так, на ролику Винник спочатку виконує "Арію Ленського", яка в певний момент переходить у пісню "Шльопки".

"Я обіцяв вам щось несподіване. Всім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали кілька музичних імпровізацій. Чекаю на ваші посмішки", – таким підписом супроводив відео співак.

Примітно, що виконання Винника оцінила і сама Полякова. У коментарях співачка написала:

"Серйозно? Ну, це вогонь".

Шанувальники артиста також не залишилися байдужими. Користувачі прийшли в захват.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олег Винник поділився раритетним фото, на якому він був в образі старого. Через грим артист змінився до невпізнання.