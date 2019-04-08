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Винник назвав себе замінником "Віагри"

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Відомий український співак Олег Винник прикрасив обкладинку українського глянцю "Отдохни" і дав відверте інтерв'ю.

Так, артист поділився останніми новинами зі свого життя і дав пораду чоловікам, які ревнують своїх жінок до нього. Він натякнув на те, що є гарним замінником "Віагри", повідомляє ТСН.

"Я живу для того, щоб дарувати зі сцени свою творчість і любов. Якби моя дівчина пішла на концерт улюбленого виконавця і повернулася з хорошим настроєм, натхненна, я б радів, ще б і вечерю їй приготував. Це ж романтика, потім і ніч хороша. Навіщо до Винника ревнувати?", — порадив співак.

Винник назвав себе замінником "Віагри"

Олег Винник

Фото: ru.tsn.ua

Винник назвав себе замінником "Віагри"

Олег Винник

Фото: instagram/olegg.vynnyk

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Винник назвав себе замінником "Віагри"

Олег Винник

Фото: instagram/olegg.vynnyk

Винник назвав себе замінником "Віагри"

Олег Винник

Фото: instagram/olegg.vynnyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше незаміжня жителька Одеси, мати трьох дітей, ледь не зірвала виступ Олега Винника на Думській площі. Так, під час шоу жінка намагалася піднятися на сцену, щоб побачити співака ближче.

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Особа
Олег Винник
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