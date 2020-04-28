Винник, Лобода та Білик: хто з українських зірок взяв участь у скандальному концерті "Інтера"

Крістіна Долматова люди 17:57, 28.04.2020 Оновлено: 18:08, 28.04.2020

Скандальний телеканал "Інтер" до Дня Перемоги традиційно підготував великий концерт "Перемога. Одна на всіх". Так, у ньому прозвучать військові пісні та сучасні твори про війну у виконанні популярних українських артистів.

Концерт можна буде побачити в ефірі 9 травня о 20:30. Зазначимо, що в ньому взяли участь такі виконавці як Світлана Лобода, Олег Винник, Таїсія Повалій, дует "Анна-Марія", Олександр Панайотов, Світлана Тарабарова, Ірина Білик, Віталій Козловський, Володимир Гришко, Злата Огневич, Володимир Олійник та інші знаменитості (фото і відео дивіться нижче).

Світлана Лобода
Скріншот з відео
Ірина Білик
Скріншот з відео
Дует "Анна-Марія"
Скріншот з відео
Таїсія Повалій
Скріншот з відео
Володимир Гришко
Скріншот з відео
Олег Винник
Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі жорстко розкритикували концерт до Дня Перемоги телеканалу "Інтер".

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