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28 квітня • оновлено в 19:01
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Винник, Лобода та Білик: хто з українських зірок взяв участь у скандальному концерті "Інтера"

2.4т
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Скандальний телеканал "Інтер" до Дня Перемоги традиційно підготував великий концерт "Перемога. Одна на всіх". Так, у ньому прозвучать військові пісні та сучасні твори про війну у виконанні популярних українських артистів.

Концерт можна буде побачити в ефірі 9 травня о 20:30. Зазначимо, що в ньому взяли участь такі виконавці як Світлана Лобода, Олег Винник, Таїсія Повалій, дует "Анна-Марія", Олександр Панайотов, Світлана Тарабарова, Ірина Білик, Віталій Козловський, Володимир Гришко, Злата Огневич, Володимир Олійник та інші знаменитості (фото і відео дивіться нижче).

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Скріншот з відео

Ірина Білик

Ірина Білик

Скріншот з відео

Дует "Анна-Марія"

Дует "Анна-Марія"

Скріншот з відео

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

Скріншот з відео

Володимир Гришко

Володимир Гришко

Скріншот з відео

Олег Винник

Олег Винник

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі жорстко розкритикували концерт до Дня Перемоги телеканалу "Інтер".

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
День Перемоги
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Молодцы. Пусть ка ке лы желчью подавятся...)))
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