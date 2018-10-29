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"Винні лікарі": друг померлого соліста "Ненсі" зробив гучну заяву

2.8тЧитати матеріал російською

Гітарист гурту "Міраж" Олексій Горбашов переконаний, що у загибелі 31-річного соліста українського гурту "Ненсі" Сергія Бондаренка могли бути винні лікарі.

Він запевнив, що співак не страждав від серйозних захворювань, але незадовго до смерті медики провели йому нескладну операцію, під час якої могли занести інфекцію. Про це повідомляє Starhit.ru.

"У нього вилізла якась шишка на спині і лікарні її вирізали. Але, погодьтеся, від цього люди не вмирають. Судячи з усього, в організмі розвинулася якась інфекція. Після операції Сергію стало тільки гірше. Його відвезли у реанімацію. Підключили до апарату штучного дихання, а через два дні, 18 жовтня, він помер ", — розповів гітарист.

"Винні лікарі": друг померлого соліста "Ненсі" зробив гучну заяву
"Винні лікарі": друг померлого соліста "Ненсі" зробив гучну заяву
Новини
Усе сталося раптово: названо причину смерті соліста "Ненсі"

Також він додав, що зараз довести чиюсь вину проблематично, адже родичі Сергія, перебуваючи в шоці, мабуть, не стали проводити експертизу.

"Винні лікарі": друг померлого соліста "Ненсі" зробив гучну заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, соліст колись популярного українського гурту "Ненсі" Анатолій Бондаренко висловився про смерть сина Сергія, який також був учасником колективу батька.

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