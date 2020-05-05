Винаймає житло та відвідує психолога: як Остапчук живе після розлучення

Крістіна Долматова люди 14:36, 5.05.2020 Оновлено: 14:40, 5.05.2020

Український телеведучий Володимир Остапчук відверто розповів про життя після розлучення з Оленою Войченко.

Так, за словами знаменитості, в лютому він почав відвідувати психолога. Остапчук зазначив, що зараз у нього такий етап у житті, коли він "повинен скласти себе заново як пазл". Крім того, телеведучий зізнався, що змушений орендувати житло, оскільки дві квартири залишив ексдружині та дітям. Про це він повідомив в інтерв'ю Люкс ФМ.

Володимир Остапчук
Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Зараз я винаймаю квартиру в Києві, оскільки дві квартири залишив колишній дружині з дітьми. Тому щомісяця мені потрібно близько чотирьох тисяч доларів, щоб добре себе почувати. Крім того, я не люблю займати у когось гроші. Можливо, тому у мене немає друзів", – розповів Остапчук.

Володимир Остапчук з дітьми
Фото: instagram/vova_ostapchuk

Однак про своє особисте життя, яке так активно обговорюється в пресі, Володимир, як і раніше говорить неохоче.

"Як тільки вирішу, що дійсно готовий розповісти про неї, то відразу це зроблю. Знаєте, вже навіть соромно, що мого особистого життя так багато в ЗМІ", – зазначив телеведучий.

Володимир Остапчук
Фото: instagram/vova_ostapchuk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук підігрів чутки про новий роман: телеведучий опублікував фото, на якому його обіймала таємнича незнайомка.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

З'явилося унікальне відео перших боїв за Слов'янськ: Гіркін назвав їх "пеклом"

В ОПУ виправдали Баума, який замішаний у скандалі з вантажами із Китаю

ЗСУ розгромили найманців Росії на Донбасі: знищені терористи та техніка

Свічка в 47 поверхів: в ОАЕ полум'я поглинуло хмарочос. Фото і відео

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина