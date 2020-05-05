Винаймає житло та відвідує психолога: як Остапчук живе після розлучення

Український телеведучий Володимир Остапчук відверто розповів про життя після розлучення з Оленою Войченко.

Так, за словами знаменитості, в лютому він почав відвідувати психолога. Остапчук зазначив, що зараз у нього такий етап у житті, коли він "повинен скласти себе заново як пазл". Крім того, телеведучий зізнався, що змушений орендувати житло, оскільки дві квартири залишив ексдружині та дітям. Про це він повідомив в інтерв'ю Люкс ФМ.

Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Зараз я винаймаю квартиру в Києві, оскільки дві квартири залишив колишній дружині з дітьми. Тому щомісяця мені потрібно близько чотирьох тисяч доларів, щоб добре себе почувати. Крім того, я не люблю займати у когось гроші. Можливо, тому у мене немає друзів", – розповів Остапчук.

Володимир Остапчук з дітьми Фото: instagram/vova_ostapchuk

Однак про своє особисте життя, яке так активно обговорюється в пресі, Володимир, як і раніше говорить неохоче.

"Як тільки вирішу, що дійсно готовий розповісти про неї, то відразу це зроблю. Знаєте, вже навіть соромно, що мого особистого життя так багато в ЗМІ", – зазначив телеведучий.

Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук підігрів чутки про новий роман: телеведучий опублікував фото, на якому його обіймала таємнича незнайомка.

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