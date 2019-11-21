"Він зганьблений!" Єлизавета II жорстко покарала сина через скандал з педофілією

Британська королева Єлизавета II прийняла безпрецедентне рішення по відношенню до свого сина Ендрю. Вперше в історії монаршої сім'ї її члена офіційно відсторонили від усіх справ.

59-річний принц Ендрю склав із себе виконання офіційних обов'язків як члена королівської сім'ї. Це рішення було оприлюднено прес-службою Його Високості.

ТСН

У Букінгемському палаці повідомили, що причиною став скандал навколо дружби герцога Йоркського з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. В результаті той втратив свій річний дохід в розмірі 249 000 фунтів стерлінгів від суверенного гранту.

"Королева викликала герцога в Букінгемський палац, щоб повідомити йому про своє рішення. Це був нищівний момент для них обох. Його репутація розірвана на шматки. Навряд чи він коли-небудь знову буде виконувати королівські обов'язки. Він зганьблений", - розповів близький друг Ендрю.

Принц Ендрю є восьмим у черзі на трон.

"Мені стало ясно, що відносини, які раніше пов'язували мене з Джеффрі Епштейном, стали серйозною перешкодою для роботи всієї моєї родини, а також організацій і благодійних товариств, які я підтримую. Я попросив у Її Величності дозволу припинити виконання своїх громадських обов'язків, і вона дала мені такий дозвіл", - заявив герцог Йоркський.

Нагадаємо, 59-річний син королеви Єлизавети II принц Ендрю був втягнутий в судовий процес у справі відомого мільярдера Джеффрі Епштейна, який звинувачувався в секс-торгівлі і педофілії.

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