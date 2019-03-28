"Він виховав ла*но": Ринська розповіла, хто довів Малашенка до суїциду

Російська журналістка і блогер Божена Ринська розповіла, хто, на її думку, винен у смерті її чоловіка, політтехнолога і колишнього медіаменеджера Ігоря Малашенка.

У тому, що Малашенко скоїв суїцид Ринська звинувачує його колишню дружину. Про це вона розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак.

"Я примиритися з убивцею мого чоловіка не можу. Вона вбила мого чоловіка. Вона вбивала обачливо, вона знала, що робить. Вона сказала нашій покоївці ще пару років тому, що "розлучення не буде, я його помотаю три роки з розлученням, а потім він сам кінці віддасть". І так воно і вийшло", - сказала Ринська.

Коли Собчак запитала про те, чому діти Малашенка не приїхали на його похорон, Ринська різко відповіла, що "він виховав ла*но".

"Ігор виховав повне ла*но. Тому що, якщо ти одружуєшся на повному ла*ні, то є ймовірність, що діти у тебе виростуть повним ла*ном. Бездушним, злим, безсердечним, жадібним ла*ном. Якщо ти "сочинська рвачиха", то є великий шанс, що діти виростуть такими. Це дуже погані люди, які ніколи не любили батька, а любили його гроші", - заявила Ринська.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Ігор Малашенко і Божена Ринська познайомилися ще в 2012 році, але обставини не дозволяли їм укласти офіційний шлюб. Вони узаконили свої почуття через 7 років спільного життя - в 2018-му році.

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