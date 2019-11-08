"Він уже Марс завойовує": Галкін жорстко висміяв Путіна на концерті

Російський шоумен і комік Максим Галкін публічно висміяв російську владу, зокрема президента країни Володимира Путіна, на новому концерті.

Так, в YouTube було опубліковано відео з недавнього виступу Галкіна. Під час свого концерту Максим торкнувся теми політики, де несподівано для багатьох висміяв президента Росії Володимира Путіна.

Максим Галкін Інстаграм

Зокрема, Галкін посміявся над тим, що Путін ось вже протягом майже 20 років є президентом. Нібито "багато росіян думають, що сама посада так називається - Путін".

"А Путіну самому нудно вже з нами. Ми нудні, у нас проблеми, у нас тут пенсії не ті, там не те зробили ... А він вже іншими масштабами мислить. Він уже Марс подумки завойовує, а ми все "Ну, як ж нам далі жити?". А він:" Потерпіть, затягніть поясок ". І ми всі затягнемо: хто на поясі, хто на шиї. Тому що він вже зовсім іншого масштабу особистість", - говорить Галкін.

Максим Галкін ru.delfi

Також Максим згадав час, коли кандидатом в президенти була скандальна журналістка Ксенія Собчак:

"Чому він урізноманітнив тусовку Собчак? Тому що Собчак потрібна була, як свіжа кандидатура. І вона всім сподобалася. Зрозуміло, за неї ніхто не проголосує. Вони, звичайно, трохи лажанулся з Грудиніним. Це прорахунок. Раптово народ його полюбив. Хоча, чого раптово? Хіба незрозуміло було, що його полюблять: вуса як у Сталіна, колгосп як у Сталіна, люди живуть, як при Сталіні. Тут-то влада зрозуміла, що люди за ним підуть, і почала його мочити в усіх ЗМІ, що він такий-сякий, у швейцарських банках рахунки, але він приховує це від людей. Головне, депутати обурювалися: "У нього рахунки!" Вони ж засмутилися, адже думали, що тільки у них є рахунки ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому похвалився подарунком Кіркорова - брендовим пальто. І заявив, що це все, що залишилося від співака.

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