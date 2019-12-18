Головна Новини
18 грудня • оновлено в 08:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок

Читати матеріал російською

У мережі розкритикували російського актора Михайла Боярського за його висловлювання про роль жінки під час ефіру передачі "Сегодня вечером".

Так, на офіційному каналі в Youtube було опубліковано відео з записом ефіру, під яким користувачі почали обговорювати шоу.

Михайло Боярський

Михайло Боярський

rg

Новини
У Росії повідомили про смертельну ДТП на авто Боярського: поліція відреагувала

Зокрема, невдоволення глядачів викликали слова Боярського про призначення жінки в сучасному світі. У передачі артист заявив: "Мати! Більше для неї ролі немає".

Також актор переконаний, що жінка не повинна відкрито пишатися своїм чоловіком, а її головний обов'язок — народити і "приліпитися до свого чоловіка".

Михайло Боярський

Михайло Боярський

utro.ru

Такі висловлювання Боярського розлютили глядачів:

"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок
"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок
"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок
"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок
"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок
"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок
"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Михайло Боярський може страждати через хворобу серця. Актор був помічений в аптеці: він ледве стояв на ногах і у нього тряслися руки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Анна Міхно
Особа
Михайло Боярський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
14
7
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Все правильно сказал Боярский
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги