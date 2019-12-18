"Він у своєму розумі?" У мережі атакували Боярського через публічне приниження жінок

У мережі розкритикували російського актора Михайла Боярського за його висловлювання про роль жінки під час ефіру передачі "Сегодня вечером".

Так, на офіційному каналі в Youtube було опубліковано відео з записом ефіру, під яким користувачі почали обговорювати шоу.

Михайло Боярський rg

Зокрема, невдоволення глядачів викликали слова Боярського про призначення жінки в сучасному світі. У передачі артист заявив: "Мати! Більше для неї ролі немає".

Також актор переконаний, що жінка не повинна відкрито пишатися своїм чоловіком, а її головний обов'язок — народити і "приліпитися до свого чоловіка".

Михайло Боярський utro.ru

Такі висловлювання Боярського розлютили глядачів:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Михайло Боярський може страждати через хворобу серця. Актор був помічений в аптеці: він ледве стояв на ногах і у нього тряслися руки.

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