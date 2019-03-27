"Він шукав роботу": Ринська розповіла про зв'язок Малашенко з Україною

Російська журналістка і блогер Божена Ринська розповіла про те, що її чоловік, політтехнолог і колишній медіаменеджер Ігор Малашенко, який помер в лютому 2019 року, намагався знайти роботу в Україні.

Так, за її словами в листопаді 2018 року жив в Україні і хотів працевлаштуватися тут, але у нього нічого не вийшло. Про це Ринська розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак.

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"Це був листопад, коли Ігор один жив в Україні. Він просто жив там. Я його змушувала на фітнес ходити. Ну а де ще ми можемо жити? Тільки Ізраїль і Майямі, але на Майямі грошей не вистачило. В Україні жив, щоб знайти там собі якусь роботу. Але не вийшло, не брали", - сказала Ринська.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Ігор Малашенко і Божена Ринська познайомилися ще в 2012 році, але обставини не дозволяли їм укласти офіційний шлюб. Вони узаконили свої почуття через 7 років спільного життя - в 2018-му році.

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