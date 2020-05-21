"Він не пам'ятає людей": стало відомо про стан 66-річного Моїсеєва після інсульту
Близькі друзі російського співака Бориса Моїсеєва, який кілька років тому переніс два інсульти, розповіли, як зараз почуває себе артист.
Про це передає видання Sobesednik.ru.
"Крайній раз я бачив Бориса в березні минулого року на концерті в Кремлі. З ним був чи то його директор, чи то хтось ще, але я пам'ятаю, що ця людина підтримувала Бориса за руку, так як тому було важко ходити. Було видно, що Боря слабенький, але намагався триматися. Не можу сказати, що він був у цей вечір зовсім "поганий"... Однак все ж було помітно, що людина перенесла інсульт", – розповів музичний критик Сергій Сосєдов.
На думку Сосєдова, причиною інсульту у Моїсеєва міг стати напружений графік:
"Він завжди дуже багато їздив. Він завжди хотів бути на виду. Можливо, він перестав стежити за здоров'ям. Але ніхто точно цього не знає, адже хвороба може зламати будь-кого в будь-якому стані і в будь-який час. Ніхто не думав, що хвороба ось так звалить Борю".
Продюсер Андрій Разін заявив, що зараз Моїсеєв не пам'ятає людей, події:
"В останній раз ми були з ним разом на зйомках у Малахова десь рік тому, він тоді ще міг трохи спілкуватися. На даний момент не може. Боря не завжди розуміє, хто йому телефонує. Під час нашої останньої розмови я йому розповідав, як ми починали, що у нас було, і він став згадувати... Він не пам'ятає людей, не пам'ятає події".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Борис Моїсеєв змушений розпродавати своє майно. На цей крок він зважився через відсутність доходів.