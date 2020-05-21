"Він не пам'ятає людей": стало відомо про стан 66-річного Моїсеєва після інсульту

Близькі друзі російського співака Бориса Моїсеєва, який кілька років тому переніс два інсульти, розповіли, як зараз почуває себе артист.

Про це передає видання Sobesednik.ru.

Борис Моїсеєв msn.com

"Крайній раз я бачив Бориса в березні минулого року на концерті в Кремлі. З ним був чи то його директор, чи то хтось ще, але я пам'ятаю, що ця людина підтримувала Бориса за руку, так як тому було важко ходити. Було видно, що Боря слабенький, але намагався триматися. Не можу сказати, що він був у цей вечір зовсім "поганий"... Однак все ж було помітно, що людина перенесла інсульт", – розповів музичний критик Сергій Сосєдов.

Борис Моїсеєв utro.ru

На думку Сосєдова, причиною інсульту у Моїсеєва міг стати напружений графік:

"Він завжди дуже багато їздив. Він завжди хотів бути на виду. Можливо, він перестав стежити за здоров'ям. Але ніхто точно цього не знає, адже хвороба може зламати будь-кого в будь-якому стані і в будь-який час. Ніхто не думав, що хвороба ось так звалить Борю".

Борис Моїсеєв rambler.ru

Продюсер Андрій Разін заявив, що зараз Моїсеєв не пам'ятає людей, події:

"В останній раз ми були з ним разом на зйомках у Малахова десь рік тому, він тоді ще міг трохи спілкуватися. На даний момент не може. Боря не завжди розуміє, хто йому телефонує. Під час нашої останньої розмови я йому розповідав, як ми починали, що у нас було, і він став згадувати... Він не пам'ятає людей, не пам'ятає події".

Борис Моїсеєв clutch.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Борис Моїсеєв змушений розпродавати своє майно. На цей крок він зважився через відсутність доходів.

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