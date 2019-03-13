"Він не частина родини": Брежнєва висловилася про розлучення сестри з Цекало

Співачка і актриса Віра Брежнєва прокоментувала розлучення своєї молодшої сестри Вікторії Галушки з продюсером Олександром Цекало.

Так, за словами зірки, вона не в образі на Цекало, хоча більше і не вважає його близькою людиною. Про це Брежнєва розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучо" (відео дивіться нижче).

"Саша, він є родичем по дітях, але вже не частина нашої родини. Якби я була молодшою, то була б більш категоричною і можливо б говорила якісь слова. Зараз я можу сказати, що в житті всяке буває. І я ні в якому разі не ненавиджу його, адже у мене прекрасні племінники. Як я можу ненавидіти їхнього тата?", — заявила Брежнєва.

Фото: clutch.ua

Фото: limon.postimees.ee

Фото: mediananny.com

Також Віра додала, що намагалася не влазити в особисте життя сестри. Адже артистка на особистому досвіді відчула, яким болючим може бути розлучення.

Фото: Tv.ua

"Звичайно, Віці було складно, але я не намагалася позбавити її від печалі. Я не знаю жодної людини, кому б легко давалося розлучення. У мене було розлучення, у моїх друзів було розлучення. Це те, що не побажаєш і ворогові. Але я вважаю, що цю печаль потрібно пропустити через себе. Тільки тоді людина буде готова до нового життя", — підкреслила Брежнєва.

Фото: АіФ

Також співачка додала, що життя на цьому не закінчується. При цьому вона сподівається, що колишнє подружжя зможе зберегти приятельські стосунки заради дітей.

Дивитися з 36:06 до 39:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома співачка і актриса Віра Брежнєва поділилася інтимними подробицями про життя з Костянтином Меладзе. Таке визнання вона зробила в програмі "Слава +".

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