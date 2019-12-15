"Він на мені, не могла поворухнутися": українська активістка зізналася у зґвалтуванні

Українська ЛГБТ-актівістка Вікторія Гуйвік звинуватила ню-фотографа Марата Сафіна у зґвалтуванні.

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що це сталося три роки тому під час фотосесії на арендованій квартирі у Воронежі (Росія).

"26 червня 2016 роки мене зґвалтував Марат Сафін. Це сталося під час зйомки в орендованій квартирі у Воронежі. Я допомагала вибрати квартиру і приїхала туди, я погодилася фотографуватися оголеною, я погодилася випити вина, що приніс і запропонував випити Марат. Я добре пам'ятаю, як ми почали зйомку. І як потім все стало розпливатися. Я пам'ятаю, як він почав мене цілувати в кухні. Наступне – я лежу в ліжку, він на мені, я ніби дивлюся на те, що відбувається, з боку і не можу нічого зробити. Я була дуже перелякана, не могла поворухнутися або сказати щось", – написала вона.

Вікторія Гуйвік звинуватила фотографа в зґвалтуванні instagram / veka.gui

За словами Гуйвік, їй вдалося відштовхнути фотографа, втекти і закрилася у ванній, проте дівчина не розуміла, як поводитися далі, оскільки у неї був шок.

"Через якийсь час я вийшла. Марат зі словами "я ще не закінчив" знову почав домагатися до мене і намагатися зайнятися сексом. Я змогла його відштовхнути. Мені було страшно піти, і я вирішила дочекатися ранку. Він заснув. Я закуталася в плед і лежала, чекала, поки зможу опинитися вдома і забути це", – додала дівчина.

Вікторія Гуйвік instagram / veka.gui

Вона пояснила, що зважилася на зізнання, тому що побачила в сторіс Сафіна оголені фотографії інших дівчат. За словами Вікторії, на ранок Марат просив нікому не говорити про те, що сталося, і навіть запропонував грошей. В результаті фотограф особисто зізнався дружині у зраді. Вікторія також списувалася з жінкою, розповівши, що спала з її чоловіком.

Пізніше Сафін відреагував на звинувачення Гуйвік, зазначивши, що такого жаху ще ніколи не відчував.

Гуйвік звинуватила фотографа в зґвалтуванні instagram / veka.gui

"Вона розмістила про це пост у своєму акаунті, після чого на мою адресу, на адресу моєї дівчини, колишньої дружини, моделей, моїх друзів, родичів почали сипатися питання, образи, погрози, про мене почали згадувати ЗМІ, інтернет-журнали і так далі. Такого жаху я ніколи не відчував", – написав він.

За словами Марата, дівчина відповідала на дотики й поцілунки, а також допомогла йому роздягнутися, а після передбачуваного зґвалтування разом з фотографом відбирала знімки для ретуші.

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