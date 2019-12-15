"Він на мені, не могла поворухнутися": українська активістка зізналася у зґвалтуванні

Українська ЛГБТ-актівістка Вікторія Гуйвік звинуватила ню-фотографа Марата Сафіна у зґвалтуванні.
На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що це сталося три роки тому під час фотосесії на арендованій квартирі у Воронежі (Росія).
"26 червня 2016 роки мене зґвалтував Марат Сафін. Це сталося під час зйомки в орендованій квартирі у Воронежі. Я допомагала вибрати квартиру і приїхала туди, я погодилася фотографуватися оголеною, я погодилася випити вина, що приніс і запропонував випити Марат. Я добре пам'ятаю, як ми почали зйомку. І як потім все стало розпливатися. Я пам'ятаю, як він почав мене цілувати в кухні. Наступне – я лежу в ліжку, він на мені, я ніби дивлюся на те, що відбувається, з боку і не можу нічого зробити. Я була дуже перелякана, не могла поворухнутися або сказати щось", – написала вона.
Вікторія Гуйвік звинуватила фотографа в зґвалтуванні
instagram / veka.gui
За словами Гуйвік, їй вдалося відштовхнути фотографа, втекти і закрилася у ванній, проте дівчина не розуміла, як поводитися далі, оскільки у неї був шок.
"Через якийсь час я вийшла. Марат зі словами "я ще не закінчив" знову почав домагатися до мене і намагатися зайнятися сексом. Я змогла його відштовхнути. Мені було страшно піти, і я вирішила дочекатися ранку. Він заснув. Я закуталася в плед і лежала, чекала, поки зможу опинитися вдома і забути це", – додала дівчина.
Вікторія Гуйвік
instagram / veka.gui
Вона пояснила, що зважилася на зізнання, тому що побачила в сторіс Сафіна оголені фотографії інших дівчат. За словами Вікторії, на ранок Марат просив нікому не говорити про те, що сталося, і навіть запропонував грошей. В результаті фотограф особисто зізнався дружині у зраді. Вікторія також списувалася з жінкою, розповівши, що спала з її чоловіком.
Пізніше Сафін відреагував на звинувачення Гуйвік, зазначивши, що такого жаху ще ніколи не відчував.
Гуйвік звинуватила фотографа в зґвалтуванні
instagram / veka.gui
"Вона розмістила про це пост у своєму акаунті, після чого на мою адресу, на адресу моєї дівчини, колишньої дружини, моделей, моїх друзів, родичів почали сипатися питання, образи, погрози, про мене почали згадувати ЗМІ, інтернет-журнали і так далі. Такого жаху я ніколи не відчував", – написав він.
За словами Марата, дівчина відповідала на дотики й поцілунки, а також допомогла йому роздягнутися, а після передбачуваного зґвалтування разом з фотографом відбирала знімки для ретуші.
Мені знадобилося три роки, щоб зважитися розповісти публічно в рамках # янебоюсьсказать про сексуальне насильство, з яким я зіткнулася в 18 років. Тоді я побоялася розповісти, хто це був. Сьогодні мені все ще страшно, але я вважаю важливим назвати його ім'я, заради безпеки інших дівчат. ⠀ @maratneva, я роблю це заради безпеки інших жінок. Тому що, коли фем-активістка @alexandramitroshina, що займається проблемами насильства в РФ, виклала в інстаграм сторіз з тобою – мені стало тривожно, а коли я перейшла в твій профіль і побачила всіх цих юних оголених дівчат знімках – панічно страшно. Я не хочу, щоб хтось із них виявилася на моєму місці. ⠀ Тоді я повірила тобі, що була першою і останньою, але це ще більше заганяли в глухий кут з питаннями "чому я?", Призводило до істерик і паніці, з якими я стикалася ще довгий час. Я і зараз хочу вірити, що більше ніхто не постраждав. Але це ніяк не позбавляє тебе від відповідальності за те, що трапилося зі мною. ⠀ 26 червня 2016 роки мене згвалтував Марат Сафін. Це сталося під час зйомки, в орендованій квартирі в Воронежі. Я допомагала вибрати квартиру і приїхала туди, я погодилася фотографуватися оголеною, я погодилася випити вина, яке приніс і запропонував випити Марат. ⠀ Я добре пам'ятаю, як ми почали зйомку. І як потім все стало розпливчастим. Я пам'ятаю як він почав мене цілувати в кухні. Наступне- я лежу в ліжку, він на мені, я ніби дивлюся на те, що відбувається з боку і не можу нічого зробити. Я була дуже перелякана, не могла поворухнутися або сказати що-небудь. У якийсь момент я стала приходити в себе, змогла відштовхнути його, втекла і закрилася у ванній. Я не розуміла, що робити далі: боялася виходити з ванної, боялася залишатися з ним в квартирі, боялася виходити на вулицю і йти додому, грошей на таксі у мене не було, дзвонити і будити когось із близьких я теж боялася. У мене був шок. ⠀ Через якийсь час я вийшла. Марат зі словами "я ще не закінчив" знову почав домагатися до мене і намагатися зайнятися сексом. Я змогла його відштовхнути. Мені було страшно піти і я вирішила дочекатися ранку. Він заснув. Я закутала в плед і лежала, чекала поки я зможу опинитися вдома і забути це.
Думаю, багато хто вже в курсі, що мене звинуватили в згвалтуванні. Чи не офіційно, не звертаючись до правоохоронних органів, а в інстаграме, словесно. Вікторія Гуйвік, громадянка України, стверджує, що 3,5 роки тому я згвалтував її на зйомці. Вона розмістила про це пост в своєму акаунті, після чого на мою адресу, на адресу моєї дівчини, колишньої дружини, моделей, моїх друзів, родичів почали сипатися питання, образи, погрози, про мене почали згадувати ЗМІ, інтернет-журнали і так далі. Такого жаху я ніколи не відчував. ⠀ Продовження в галереї поста, перегортайте.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Шарліз Терон зізналася, що була жертвою сексуальних домагань з боку режисера.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!