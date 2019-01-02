''Він може тролити Путіна, але...'' Блогер вказав на проблему Зеленського-кандидата

Український гуморист і кандидат у президенти Володимир Зеленський — чудовий "по формі": його багато хто любить, він дотепний, цікавий, він віртуоз, але разом із тим у лідера студії "95 Квартал" є один значний недолік.

Як підкреслив у своєму Facebook-пості журналіст і блогер Андрій Окара, як президенту країни, у якій триває війна, Зеленському напевно не вистачить змістовності.

Фото: youtube.com

"Ніяка група навіть найталановитіших авторів "95 Кварталу", ніякі навіть найгеніальніші сценаристи не напишуть стратегічного плану економічного і соціально-політичного розвитку України. Ніякі навіть найвеселіші жартівники не придумають план просування України в міжнародній політиці", — вказав він.

"Вони можуть дуже тонко, двозначно, високохудожньо затролити Путіна, Трампа або Меркель. Але навряд чи вони зможуть придумати план оборони Маріуполя або розставити акценти на засіданні Радбезу ООН", — додав Окара.

Під постом блогера ведеться активна дискусія, у якій користувачі соцмережі поділилися своїми оцінками Володимира Зеленського як кандидата у президенти України.

Нагадаємо, що під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", який "змістив" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.

Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.