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''Він може тролити Путіна, але...'' Блогер вказав на проблему Зеленського-кандидата

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Український гуморист і кандидат у президенти Володимир Зеленський — чудовий "по формі": його багато хто любить, він дотепний, цікавий, він віртуоз, але разом із тим у лідера студії "95 Квартал" є один значний недолік.

Як підкреслив у своєму Facebook-пості журналіст і блогер Андрій Окара, як президенту країни, у якій триває війна, Зеленському напевно не вистачить змістовності.

''Він може тролити Путіна, але...'' Блогер вказав на проблему Зеленського-кандидата

Фото: youtube.com

"Ніяка група навіть найталановитіших авторів "95 Кварталу", ніякі навіть найгеніальніші сценаристи не напишуть стратегічного плану економічного і соціально-політичного розвитку України. Ніякі навіть найвеселіші жартівники не придумають план просування України в міжнародній політиці", — вказав він.

"Вони можуть дуже тонко, двозначно, високохудожньо затролити Путіна, Трампа або Меркель. Але навряд чи вони зможуть придумати план оборони Маріуполя або розставити акценти на засіданні Радбезу ООН", — додав Окара.

Під постом блогера ведеться активна дискусія, у якій користувачі соцмережі поділилися своїми оцінками Володимира Зеленського як кандидата у президенти України.

''Він може тролити Путіна, але...'' Блогер вказав на проблему Зеленського-кандидата

Нагадаємо, що під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", який "змістив" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.

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До "президентської" команди Зеленського приєдналося уже понад 130 тисяч українців

Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Місце
Україна
Теги
соцмережіFacebook
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Когда Украина вышла из СССР ( в хохловерсии - отделилась от России) это была страна с 5 (Карл - С ПЯТОЙ как Франция) экономикой в мире у Украины было вдумайтесь - более 250 шт. ЗРК С- 300 и самая развитая инфраструктура в СССР - а сейчас Дуркаина на уровне Габона (только у того долгов таких нет)- предлагаю этим свиньям вообще запретить голосовать - потому что они ВСЕГДА ВИБИРАЮТ ВРАГОВ УКРАИНЫ ..
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Батрух Василь
Батрух Василь
Головний його недолік, що він пішак Бені.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко на Новый год загадал желание, чтобы исполнилось хотя бы одно его предвыборное обещание.
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