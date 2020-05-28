"Він мені погрожував!" Тоня Матвієнко розповіла про сексуальні домагання лікаря

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла історію про домагання дитячого лікаря в київській клініці "Охматдит".

Так, за словами зірки, інцидент стався у 1999 році, коли вона привела до медика свою однорічну доньку Уляну на прийом. Тоді чоловік намагався погрозами схилити Тоню до статевого зв'язку. Про це співачка повідомила в прямому ефірі зі Олею Поляковою в Instagram (відео дивіться нижче).

Тоня Матвієнко Фото: instagram/tonya_matvienko

"Одного разу трапилася неприємність. Ми потрапили з донькою Уляною в Охматдит, до мене прийшов лікар і став мене домагатися – в 19 років. Він мене притиснув і сказав: "Ну ти ж нагуляла". 1999 рік, телефонів немає, всі були на дачі, нікому зателефонувати. І він собі вирішив, що я така дурна малолітка, народила, тому що шлялася десь. Він сказав: "Якщо не підеш, то я твоїй дитині зроблю проблеми", – розповіла Матвієнко.

Оля Полякова і Тоня Матвієнко Скріншот з відео

Вона також зізналася, що відразу нікому нічого не сказала, зі страху, що лікар дійсно зашкодить маленькій Уляні. Потім вона подзвонила до свекрухи, її брат приїхав розбиратися, але все пройшло тихо.

Тоня Матвієнко Фото: instagram/tonya_matvienko

"Я пам'ятаю і рік, і день, коли прибула. Можна підняти матеріали, подивитися, чи працює цей лікар. Тому що, це така травма. Я тоді сказала: "Ти що! Так у мене мама Ніна Матвієнко! "І це допомогло", – додала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий американський актор Джон Малкович розповів про інцидент з домаганнями, який стався в його юності.