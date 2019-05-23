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"Він мене у всьому влаштовує": Яна Рудковська зізналася в романі з Дімою Біланом

9.3тЧитати матеріал російською

Російський музичний продюсер Яна Рудковська зізналася в тому, що у неї був роман зі своїм підопічним співаком Дімою Біланом.

Так, про це вона заявила під час ефіру на радіостанції Love Radio. Рудковська зазначила, що якби в її житті не трапилася зустріч з відомим фігуристом, нинішнім чоловіком Євгеном Плющенко, то вона б продовжила будувати відносини з Біланом.

"З ким би я зустрічалась, якби не зустріла Євгена? Я не знаю. Я можу сказати, з ким у мене був роман. У мене був роман з Дімою Біланом. Серйозно. Якби поруч зі мною не було Плющенко, у мене був би Діма Білан. Він мене у всьому влаштовує. Це дуже важливий момент. Він гарний, талановитий, дуже добре заробляє", — зізналася Рудковська.

"Він мене у всьому влаштовує": Яна Рудковська зізналася в романі з Дімою Біланом

Яна Рудковська і Діма Білан

Фото: kp.ru

"Він мене у всьому влаштовує": Яна Рудковська зізналася в романі з Дімою Біланом

Яна Рудковська і Діма Білан

Фото: all-pages.com

"Він мене у всьому влаштовує": Яна Рудковська зізналася в романі з Дімою Біланом

Діма Білан і Яна Рудковська

Фото: spletnik.ru

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Також, за словами Яни, Плющенко абсолютно нормально ставиться до її минулих романів.

"Він якась така людина ... Він мене любить, я його люблю, тому все добре. Я взагалі 12 років живу з пристойною людиною, з легендою світового спорту", — зазначила Рудковська.

"Він мене у всьому влаштовує": Яна Рудковська зізналася в романі з Дімою Біланом

Євген Плющенко і Яна Рудковська з сином і Діма Білан

Фото: spletnik.ru

Нагадаємо, що Рудковська понад 10 років працює з Біланом. У 2005 році помер попередній продюсер артиста Юрій Айзеншпис, який придумав йому псевдонім. Завдяки зусиллям Яни, Діма не тільки залишився з прізвищем Білан, але і успішно виступив на Євробаченні у 2006 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережі розкритикували зовнішність Яни Рудковської. Підписники зірки в Instagram розгледіли на одному з її знімків недосконалість на ногах.

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Особи
Діма БіланЯна Рудковська
Місце
Росія
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