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"Він мене дістав": Галкін звинуватив Малахова у брехні

2.1тЧитати матеріал російською

Чоловік примадонни радянської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін назвав брехнею інформацію про будівництво особняка на Кіпрі.

Так, в публікації на особистій сторінці в Instagram він розкритикував відповідний матеріал видання StarHit, головним редактором якого є Андрій Малахов.

"Товариші, мене дістав журнал мого колеги Андрія Малахова, який зробив збір пліток своїм головним капіталом. Сьогодні він опублікував цілу статтю, де жалюгідне брехливе кіпрське агентство CYPRUSBUTTERFLY, не просто бреше, а з подробицями, якщо ви погортаєте, то прочитаєте ці подробиці. З агентством я не знайомий, ніяких особняків на Кіпрі у мене немає", — заявив Галкін.

"Він мене дістав": Галкін звинуватив Малахова у брехні

Максим Галкін і Андрій Малахов

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Крім того, шоумен звинуватив видання в замовній публікації.

"Я впевнений, що публікація оплачена цим агентством і журнал в черговий раз підзаробив копієчку на наших іменах. Андрій, ти у своїй програмі на держканалі вже створив дешевий брехливий балаган. Не залучай мене з моєю родиною у свій нікчемний карнавал", — додав Галкін.

"Він мене дістав": Галкін звинуватив Малахова у брехні

Максим Галкін

Фото: politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максима Галкіна зацькували в мережі за провокативне відео. У ньому шоумен висміяв зірок, які постійно щось рекламують.

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Особи
Максим ГалкінОлексій Малахов
Місце
Росія
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Grich Lara
Grich Lara
Правду каже,бо то,мабуть, будинок Алли,він ще не заробив на таку віллу
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