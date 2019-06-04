"Він мене дістав": Галкін звинуватив Малахова у брехні

Чоловік примадонни радянської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін назвав брехнею інформацію про будівництво особняка на Кіпрі.

Так, в публікації на особистій сторінці в Instagram він розкритикував відповідний матеріал видання StarHit, головним редактором якого є Андрій Малахов.

"Товариші, мене дістав журнал мого колеги Андрія Малахова, який зробив збір пліток своїм головним капіталом. Сьогодні він опублікував цілу статтю, де жалюгідне брехливе кіпрське агентство CYPRUSBUTTERFLY, не просто бреше, а з подробицями, якщо ви погортаєте, то прочитаєте ці подробиці. З агентством я не знайомий, ніяких особняків на Кіпрі у мене немає", — заявив Галкін.

Максим Галкін і Андрій Малахов

Крім того, шоумен звинуватив видання в замовній публікації.

"Я впевнений, що публікація оплачена цим агентством і журнал в черговий раз підзаробив копієчку на наших іменах. Андрій, ти у своїй програмі на держканалі вже створив дешевий брехливий балаган. Не залучай мене з моєю родиною у свій нікчемний карнавал", — додав Галкін.

Максим Галкін Фото: politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максима Галкіна зацькували в мережі за провокативне відео. У ньому шоумен висміяв зірок, які постійно щось рекламують.

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