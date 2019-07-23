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Він Дізель не стримав сліз: у Warner Brothers сталася трагедія

1.4т Читати матеріал російською

Дублер популярного актора Віна Дизеля Джо Уоттс впав із дев'ятиметрової висоти під час виконання трюку на зйомках нового фільму "Форсаж".

Як повідомляє The Sun, на знімальному майданчику студії Warner Brothers у Хартфордширі обірвався страхувальний трос, в результаті чого він полетів вниз головою.

Відомо, що потерпілого терміново госпіталізували на гелікоптері, а зйомки було припинено. Каскадер знаходиться в комі, проте його стан оцінюється, як стабільний.

Він Дізель на зйомках

Він Дізель на зйомках

The Sun

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Він Дізель в момент події перебував на місці трагедії. За словами джерела видання, його обличчя стало попелястого кольору. Актор був у "повному шоці та не міг стримати сліз". У цей момент знімалася небезпечна сцена на балконі, коли каскадера підвісили на тросі, а потім повільно опускали на землю.

"Коли бідолаха впав на підлогу, пролунав подих і крик. Це жахливо і, очевидно, все знято на камеру. Записи було передано в поліцію", – розповіло джерело.

Він Дізель і Джо Уоттс

Він Дізель і Джо Уоттс

Джо Уоттс – досвідчений і безбашений каскадер, який знявся у фільмах: "Kingsman: Золоте кільце", "Людина-павук: Далеко від дому", "Мир Юрського періоду", "Охоронець кілера" і серіалі "Гра престолів", "Місія нездійсненна: наслідки".

Він Дізель в момент події

Він Дізель в момент події

The Sun

Нагадаємо, що в 2013 році помер напарник Дізеля по зйомках у фільмі "Форсаж" Пол Уокер у віці 40 років. Він розбився в автокатастрофі.

Трейлер - Форсаж: Гоббс і Шоу

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова частина "Форсажу" вийде 31 липня 2019 року. До українського глядача вона дійде трохи пізніше, ми зможемо насолодитися новинкою 1 серпня.

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Особа
Він Дизель
Теги
фільм Форсаж
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