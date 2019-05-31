"Він давно це задумав": зірка Comedy потролив Зеленського за розпуск Ради

Російський комік і резидент Comedy Club Гарік Харламов потролив президента України Володимира Зеленського, після того, як він оголосив про розпуск Верховної Ради.

На своїй сторінці в Instagram Харламов опублікував відеоролик, на якому Зеленський виступає у КВН і буцімто каже зі сцени: "Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання!"

Скріншот із відео

"Він давно це задумав. Я там був", — підписав ролик з виступу Гарік Харламов.

Зазначимо, що відео є монтажем, але багато користувачів мережі не зрозуміли цього і залишили під ним безліч коментарів.

"Зал не засміявся, але Зеленський не здався, допрацював", "Красунчик, стримав слово", "Ось це я розумію: пацан сказав — пацан зробив", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, резидент російського Comedy Club Гарік Харламов зухвало висміяв депутатів Держдуми РФ у рядках провокаційної пісні, яку виконав разом із колегою Тимуром Батрутдіновим. Свій новий "хіт" Харламов жартома назвав переможцем Євробачення-1765.

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