ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Він давно це задумав": зірка Comedy потролив Зеленського за розпуск Ради

3.8тЧитати матеріал російською

Російський комік і резидент Comedy Club Гарік Харламов потролив президента України Володимира Зеленського, після того, як він оголосив про розпуск Верховної Ради.

На своїй сторінці в Instagram Харламов опублікував відеоролик, на якому Зеленський виступає у КВН і буцімто каже зі сцени: "Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання!"

"Він давно це задумав": зірка Comedy потролив Зеленського за розпуск Ради

Скріншот із відео

Новини
Лазарєв і його таємна донька: Кіркоров розповів правду про друга

"Він давно це задумав. Я там був", — підписав ролик з виступу Гарік Харламов.

Зазначимо, що відео є монтажем, але багато користувачів мережі не зрозуміли цього і залишили під ним безліч коментарів.

"Зал не засміявся, але Зеленський не здався, допрацював", "Красунчик, стримав слово", "Ось це я розумію: пацан сказав — пацан зробив", — пишуть у мережі.

"Він давно це задумав": зірка Comedy потролив Зеленського за розпуск Ради
"Він давно це задумав": зірка Comedy потролив Зеленського за розпуск Ради
"Він давно це задумав": зірка Comedy потролив Зеленського за розпуск Ради

Як раніше писав OBOZREVATEL, резидент російського Comedy Club Гарік Харламов зухвало висміяв депутатів Держдуми РФ у рядках провокаційної пісні, яку виконав разом із колегою Тимуром Батрутдіновим. Свій новий "хіт" Харламов жартома назвав переможцем Євробачення-1765.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Гарік ХарламовВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-