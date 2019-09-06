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8 вересня • оновлено в 11:36
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Вилучили органи? З'явилося відео із загадково загиблою у Туреччині моделлю з Росії

22.8т Читати матеріал російською

З'явилося відео із загадково загиблою 16-річною Сонею Ланшаковою, яка за дивних обставин померла в лікарні Аланії (Туреччина).

Родичі моделі підозрюють, що органи Соні були вилучені в турецькій. Відео з дівчиною продемонстрували в шоу "Прямий ефір з Андрієм Малаховим".

Вилучили органи? З'явилося відео із загадково загиблою у Туреччині моделлю з Росії
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Сім'я Ланшакових на початку липня вирушила до Туреччини. Під час відпочинку в 16-річної дівчини почалися різкі болі в животі. З однієї клініки її відправили в іншу з підозрою на апендицит. Увечері в приватній клініці в пацієнтки зупинилося серце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курорті в Туреччині трапилася моторошна НП з 12-річною дівчинкою. Так, руку дитини засмоктало в трубу басейну. Дівчинка перебувала в комі, але потім померла в лікарні.

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Місце
Туреччина
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