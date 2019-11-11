Віллі Токарєву могло бути 85 років: який вигляд має могила легенди шансону

Російський музикант і співак-шансоньє Віллі Токарєв помер 4 серпня цього року. Сьогодні йому могло б виповнитися 85 років.

Прощання з артистом відбулося в Москві в храмі Святителя Миколая в Котельниках, а поховали Віллі на Калитніковському кладовищі.

Віллі Токарєв ТВ Центр

Як передає МК, цей цвинтар є одним із найстаріших в столиці РФ (він був заснований у 1771 році) і розташований зовсім неподалік, у межах міста.

"Гарне місце вибрали для спочинку, там тихо, спокійно. Там похована блаженна скімонахиня Ольга. До неї люди йдуть потоком, служителям землю доводиться постійно підсипати на її могилі, її весь час розбирають, вважається, що вона зцілює від багатьох недуг – душевних і тілесних . Тепер відвідувачі підуть і на могилу Віллі Токарєва", – пише видання.

МК

Могила Віллі Токарєва Двамала

Могила Віллі Токарєва Двамала

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Бразилії помер основоположник музичного стилю босанова Жуан Жілберту у віці 88 років

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