Віллі Токарєва поховали: як шансоньє був пов'язаний з криміналом

9 серпня в Москві проходить церемонія прощання з відомим російським шансоньє Віллі Токарєвим. Артист помер 4 серпня.
За свій довгий творчий шлях він встиг стати улюбленцем не тільки простих російських слухачів, а й кримінальних авторитетів, пишуть РосЗМІ.
Токарєв емігрував в США в 1974 році. До цього він працював в ленінградських ресторанах, зокрема в "Неві".
Віллі Токарєв ніколи не приховував своїх приятельських відносин з злодієм в законі Япончиком (В'ячеславом Іваньковим). Вони познайомилися, коли в США у артиста почалися проблеми з італійською мафією. Тоді друзі Токарєва звернулися за допомогою до кримінального авторитета. На знак подяки Токарєв присвятив йому пісню "Слава".
Токарєв ніколи не соромився свого спілкування з кримінальними авторитетами.
"Я часто перед такими людьми виступаю, в їхніх закладах буваю. Серед них є дуже хороші, порядні люди. Адже якщо людина вкрала, це не означає, що вона погана. Я знаю багатьох людей, які виховані, інтелігентні, так? А насправді - такі гниди, від яких нудить, просто починає тіпати, які вони гнилі... Ви знаєте, я не вважаю для себе негожим виступити на зоні, в тюрмі, в дитячій колонії. Іноді я безкоштовні концерти даю", - говорив музикант.
Сергій Хазаров, Нугзар Ахвледіані (Чіпа), В'ячеслав Іваньков (Япончик), Леонід Крилов (Лентяй) і Віллі Токарєв
Віктор Глушанков (Глуня), Костянтин Васильєв (Шрам), Олексій Петров (Петрик), Микола Зиков (Якутенок) і Віллі Токарєв
Михайло підходи (Жлоб), В'ячеслав Іваньков (Япончик), Віллі Токарев і Борис Комин (Ушатий)
Віллі Токарєв і Япончик
Станіслав Нефедов (Славік Бакинський) і Віллі Токарєв
Євген Лук'янов (Женя Болотний) і Віллі Токарєв
Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.
Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні стані.
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