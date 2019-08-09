Віллі Токарєва поховали: як шансоньє був пов'язаний з криміналом

9 серпня в Москві проходить церемонія прощання з відомим російським шансоньє Віллі Токарєвим. Артист помер 4 серпня.

За свій довгий творчий шлях він встиг стати улюбленцем не тільки простих російських слухачів, а й кримінальних авторитетів, пишуть РосЗМІ.

Новини У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

Токарєв емігрував в США в 1974 році. До цього він працював в ленінградських ресторанах, зокрема в "Неві".

Віллі Токарєв ніколи не приховував своїх приятельських відносин з злодієм в законі Япончиком (В'ячеславом Іваньковим). Вони познайомилися, коли в США у артиста почалися проблеми з італійською мафією. Тоді друзі Токарєва звернулися за допомогою до кримінального авторитета. На знак подяки Токарєв присвятив йому пісню "Слава".

Токарєв ніколи не соромився свого спілкування з кримінальними авторитетами.

"Я часто перед такими людьми виступаю, в їхніх закладах буваю. Серед них є дуже хороші, порядні люди. Адже якщо людина вкрала, це не означає, що вона погана. Я знаю багатьох людей, які виховані, інтелігентні, так? А насправді - такі гниди, від яких нудить, просто починає тіпати, які вони гнилі... Ви знаєте, я не вважаю для себе негожим виступити на зоні, в тюрмі, в дитячій колонії. Іноді я безкоштовні концерти даю", - говорив музикант.

Сергій Хазаров, Нугзар Ахвледіані (Чіпа), В'ячеслав Іваньков (Япончик), Леонід Крилов (Лентяй) і Віллі Токарєв

Віктор Глушанков (Глуня), Костянтин Васильєв (Шрам), Олексій Петров (Петрик), Микола Зиков (Якутенок) і Віллі Токарєв

Михайло підходи (Жлоб), В'ячеслав Іваньков (Япончик), Віллі Токарев і Борис Комин (Ушатий)

Віллі Токарєв і Япончик

Станіслав Нефедов (Славік Бакинський) і Віллі Токарєв

Євген Лук'янов (Женя Болотний) і Віллі Токарєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні стані.

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