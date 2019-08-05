Віллі Токарєв помер: у ЗМІ сказали, що могло вбити шансоньє

4 серпня в Росії на 85 році життя помер легендарний музикант Віллі Токарєв. У мережі з'явилася інформація про те, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Сам артист неодноразово говорив, що кожен день випиває 100 грам горілки. За його словами - це допомагало поліпшувати самопочуття, пише "Versiya.info".

РБК

"Якщо він продовжував вживати і при страшному діагнозі, то ні про яку терапію мова не може йти. Алкогольні напої не дають можливість проводити основні терапевтичні і хірургічні процедури, від яких, можливо, залежало життя співака", - пише видання.

BB.lv

Як раніше писав OBOZREVATEL, за попередньою інформацією, Токарев помер через онкологію. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

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