Виліт Винника з "Танців з зірками" спровокував скандал у мережі

У мережі виник скандал через дискваліфікацію Олега Винника та Олени Шоптенко з шоу "Танці з зірками" – пара захворіла на коронавірус і пропустила два ефіри проєкту.

Згідно з правилами шоу, за станом здоров'я учасники можуть бути звільнені від виступу тільки на один випуск, якщо вони не показують номер кілька разів поспіль, то залишають проєкт. На думку багатьох шанувальників "Танців з зірками", рішення виключити пару зі змагання в період пандемії є несправедливим. Свою думку вони написали на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Під час шостого ефіру "Танців з зірками" Винник звернувся до шанувальників і всіх учасників зі зворушливою промовою, подякувавши їм за підтримку.

Олег Винник та Олена Шоптенко на "Танцях з зірками". ТСН

"Друзі, колеги, дорогі мої глядачі і слухачі, ще раз дякую вам за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Мені вже значно краще, продовжую лікуватися. Дуже шкода залишати проєкт через хворобу, але це життя", – висловився Винник.

Він також зазначив, що всі свої голоси, які глядачі віддали в шостому випуску за їхню з Шоптенко пару, вони передають на підтримку ще однієї зіркової учасниці проєкту Ольги Фреймут. Сама ж телеведуча наприкінці ефіру вказала, що відмовляється приймати "подарунок" Винника і вимагає від організаторів і продюсерів повернути співака на шоу.

За нею свою думку висловили багато користувачів мережі. На думку більшості, Олега Винника варто повернути в "Танці з зірками", так як у них з Оленою Шоптенко була вагома причина не виходити на паркет.

"Коли правила писалися, коронавірусу не було. Ясно було із самого початку, що за тиждень ніхто не одужає. Ніяк, від слова зовсім. Навіть намагатися тренуватися в такому стані – майже спроба суїциду. Могли б внести зміни... Формат міжнародний, ну так і COVID-19 – пандемія", – обурилися глядачі.

"COVID-19 не з їхньої вини, поверніть їх на паркет! А якщо судді і ведучі захворіють? Теж викинуть їх? Фу, як несправедливо!" – додали в мережі.

Користувачі мережі незадоволені дискваліфікацією Винника. YouTube (скриншот коментарів)

Винник та Шоптенко вилетіли з "Танців з зірками": у мережі скандал. YouTube (скриншот коментарів)

У мережі розгорілися суперечки через вихід Винника з "Танців з зірками". YouTube (скриншот коментарів)

Відзначимо, що багато користувачів також вказали в коментарях під відео зі зверненням Винника, що якщо пару не повернуть в проєкт, вони перестануть дивитися "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у шостому випуску "Танці з зірками" суддя проєкту Катерина Кухар заспівала – вона виконала знаменитий хіт Ірини Білик "Снег". Користувачі мережі розкритикували хореографа за використання фонограми в прямому ефірі.