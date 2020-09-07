Виліт Танковича і вагітної Гвоздьової викликав суперечки в мережі

У другому ефірі шоу "Танці з зірками" покинула пара гумориста Дмитра Танковича та Ілони Гвоздьової. У мережі користувачі відзначали, що телеведучий покинув проєкт саме через вагітність танцівниці, але знайшлися й ті, яким не сподобалися виступи учасників.

Нагадаємо, судді жорстко розкритикували танець пари. Влад Яма нагадав Танковичу за зайву вагу, а Катерина Кухар порадила "розправляти плечі і частіше дихати під час виступу" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

У результаті вони отримали 29 балів від журі, проте в кінці ефіру були змушені покинути шоу. Глядачі віддали перевагу Сергію Мельнику та Аделіні Делі, які також опинилися в зоні ризику.

Танкович і Гвоздьова покинули шоу. Скриншот відео

На YouTube-каналі "Танців з зірками" у коментарях під виступом Танковича і Гвоздьової користувачі мережі розійшлися в думках. Деякі назвали вибір партнерки для телеведучого "підставою", а хтось залишився незадоволеним після їхнього виступу. Проте знайшлися й ті, хто підтримав пару.

"Просто цікаво, Ілона ти розумієш, що Танкович вилетів через тебе (не як партнерки)?", "Танкович реально здивував, я і всі мої друзі вважаємо, що він добре станцював. Судді дарма дали такі низькі оцінки", "Вважаю, що їхня пара пішла заслужено, Діма танцює слабенько, ну а Ілоні треба поберегти себе", – написали в коментарях.

У мережі розійшлися в думках. Скриншот

Виліт Танковича і Гвоздьової спровокував суперечки. Скриншот

У мережі сперечалися через виліт пари. Скриншот

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова: дивитися виступ

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час другого ефіру шоу "Танці з зірками" суддя Катерина Кухар розкритикувала танець акторки Дар'ї Петрожицької та її партнера Ігоря Гелуненка, який пара виконала на парковці просто неба. Вони відзначила, що учасники могли перетанцювати декілька разів, за що нарвалася на критику в мережі.

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