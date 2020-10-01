ВІЛ-позитивна українська телеведуча захворіла на коронавірус і розповіла про своє лікування

Ведуча телеканалу Kyiv Live Христина Шапран, яка є ВІЛ-позитивною, захворіла на коронавірус.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" вона розповіла, що запідозрила COVID-19 після того, як у неї з'явився сильний біль в горлі, а згодом – зник нюх. Хворіє телеведуча вже понад 10 днів.

"Із симптомів у мене все ще поки тримається 37,2 вечорами, зранку я прокидаюся зазвичай із 36,6. Вчора помітила, що почали з’являтися ледь помітні запахи. Дуже дивне відчуття, ні на що не схоже, коли ти не розумієш, ні як ти пахнеш, ні як у домі пахне, як їжа пахне: вона взагалі їстівна чи не дуже", – поділилася телеведуча.

Христина Шапран розповіла, як лікує коронавірус. society.fakty.ua

За її словами, лікування ВІЛ-позитивних людей, які заразилися коронавірусом, не відрізняється від того, як лікують ВІЛ-негативних пацієнтів. Вона також розповіла, що часто рівень її імунітету навіть вищий, ніж у середньостатистичних людей, які погано сплять, випивають або курять. Тому Христину лікували стандартними методами.

"Мені складно з лікарської точки зору пояснити, як це працює, але, як я розумію, ті препарати, які закривають клітину від вторгнення вірусу ВІЛ-інфекції, вони ж допомагають її захистити і від якихось інших вірусів, роблячи дещо менш уразливою імунну систему. Думаю, те, що в мене COVID-19 проходить у легкій формі, то в тому числі і завдяки цьому", – додала Шапран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук, яка нещодавно вдруге стала мамою, заразилася коронавірусом. Вона також розповіла про симптоми хвороби, з якими їй довелося зіткнутися.