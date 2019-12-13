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13 грудня • оновлено в 19:21
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"Викуси, колишній!" Напівгола Шейк приголомшила шанувальників інтимним кадром

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Російська модель Ірина Шейк, яка розлучилася з батьком своєї дочки актором Бредлі Купером, приголомшила мережу пікантним фото.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала інтимний знімок, на якому позує в кімнаті з приглушеним світлом у спокусливій білизні та без макіяжу, томно дивлячись в об'єктив.

Пікантний кадр викликав бурю емоцій у шанувальників, які не змогли стримати захоплення.

Ірина Шейк в білизні – пікантний кадр

Ірина Шейк в білизні – пікантний кадр

instagram / irinashayk

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"Шикарна", "Солодка", "Я тебе кохаю", "Яка ж гарна", "Ви така гарна, як магнітики у мене на холодильнику", "Викуси, колишній", "Поза сумнівом, наскільки ви гарна", – написали шанувальники.

"Викуси, колишній!" Напівгола Шейк приголомшила шанувальників інтимним кадром
"Викуси, колишній!" Напівгола Шейк приголомшила шанувальників інтимним кадром
"Викуси, колишній!" Напівгола Шейк приголомшила шанувальників інтимним кадром
"Викуси, колишній!" Напівгола Шейк приголомшила шанувальників інтимним кадром
"Викуси, колишній!" Напівгола Шейк приголомшила шанувальників інтимним кадром

Інші відверті фотографії Ірини Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

instagram / irinashayk

Ірина Шейк в білизні

Ірина Шейк в білизні

instagram / irinashayk

Ірина Шейк – спокусливе фото в машині

Ірина Шейк – спокусливе фото в машині

instagram / irinashayk

Ірина Шейк для Vogue

Ірина Шейк для Vogue

instagram / irinashayk

Шейк в купальнику

Шейк в купальнику

instagram / irinashayk

Напівгола Шейк

Напівгола Шейк

instagram / irinashayk

Шейк без одягу

Шейк без одягу

instagram / irinashayk

Як повідомляв OBOZREVATEL, стосунки Бредлі Купера та Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в родині знаменитостей назріла ще у 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ірина Шейк
Теги
шоу-бизнес Краса фотографии фотосессія
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