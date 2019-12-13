"Викуси, колишній!" Напівгола Шейк приголомшила шанувальників інтимним кадром

Російська модель Ірина Шейк, яка розлучилася з батьком своєї дочки актором Бредлі Купером, приголомшила мережу пікантним фото.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала інтимний знімок, на якому позує в кімнаті з приглушеним світлом у спокусливій білизні та без макіяжу, томно дивлячись в об'єктив.

Пікантний кадр викликав бурю емоцій у шанувальників, які не змогли стримати захоплення.

Ірина Шейк в білизні – пікантний кадр instagram / irinashayk

"Шикарна", "Солодка", "Я тебе кохаю", "Яка ж гарна", "Ви така гарна, як магнітики у мене на холодильнику", "Викуси, колишній", "Поза сумнівом, наскільки ви гарна", – написали шанувальники.

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Ірина Шейк instagram / irinashayk

Ірина Шейк в білизні instagram / irinashayk

Ірина Шейк – спокусливе фото в машині instagram / irinashayk

Ірина Шейк для Vogue instagram / irinashayk

Шейк в купальнику instagram / irinashayk

Напівгола Шейк instagram / irinashayk

Шейк без одягу instagram / irinashayk

Як повідомляв OBOZREVATEL, стосунки Бредлі Купера та Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в родині знаменитостей назріла ще у 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

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