"Викуси, колишній!" Напівгола Шейк приголомшила шанувальників інтимним кадром

Російська модель Ірина Шейк, яка розлучилася з батьком своєї дочки актором Бредлі Купером, приголомшила мережу пікантним фото.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала інтимний знімок, на якому позує в кімнаті з приглушеним світлом у спокусливій білизні та без макіяжу, томно дивлячись в об'єктив.
Пікантний кадр викликав бурю емоцій у шанувальників, які не змогли стримати захоплення.
Ірина Шейк в білизні – пікантний кадр
instagram / irinashayk
"Шикарна", "Солодка", "Я тебе кохаю", "Яка ж гарна", "Ви така гарна, як магнітики у мене на холодильнику", "Викуси, колишній", "Поза сумнівом, наскільки ви гарна", – написали шанувальники.
Інші відверті фотографії Ірини Шейк
Ірина Шейк
instagram / irinashayk
Ірина Шейк в білизні
instagram / irinashayk
Ірина Шейк – спокусливе фото в машині
instagram / irinashayk
Ірина Шейк для Vogue
instagram / irinashayk
Шейк в купальнику
instagram / irinashayk
Напівгола Шейк
instagram / irinashayk
Шейк без одягу
instagram / irinashayk
Як повідомляв OBOZREVATEL, стосунки Бредлі Купера та Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.
Криза в родині знаменитостей назріла ще у 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.
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