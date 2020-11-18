Віктюка поховають в Україні: названо місце

Олена Кордунова Люди 16:18, 18.11.2020 Оновлено: 16:45, 18.11.2020

Відомий режисер Роман Віктюк, який помер 17 листопада в Москві, буде похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Народного артиста України поховають у родинному склепі, поруч із його батьками. Про це повідомила племінниця театрального діяча – Катерина Віктюк, пише "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що сімейний склеп на цвинтарі Віктюк придбав сам багато років тому. Він заповів, щоб його поховали саме там.

Роман Віктюк буде похований в Україні.
Правда.Ру

Коли саме відбудеться прощання і похорон Віктюка – поки невідомо. Спочатку з іменитим режисером попрощаються в Москві, потім тіло перевезуть із Росії в Україну.

"Уже вирішується питання перевезення тіла до Львова. Ймовірно, після прощання з режисером у Москві його тіло відразу транспортують до рідного міста. Наскільки відомо, проблем із питанням перевезення тіла наразі немає. Є пропозиція від дирекції оперного театру у Львові, щоб прощання з режисером проходило там", – зазначила зі свого боку львівська дизайнерка Роксолана Шимчук, яка підтримує зв'язок із близькими Віктюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що спадщина Романа Віктюка дістанеться його сестрам і племінниці, які проживають у Львові. Однак пізніше з'ясувалося, що вони – не єдині родичі режисера. Виявилося, що в нього є дочка і внуки.

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