Вікторія Гуйвік до скандалу з Сафіним роздяглася догола на даху: фото

Українська ЛГБТ-активістка Вікторія Гуйвік, яка розповіла, що її згвалтував фотограф Марат Сафін, роздяглася догола на даху в Одесі.

Відповідне фото Гуйвік опублікувала в своєму Інстаграм перед постом з викриттям Сафіна.

"Це я так тренуюся. Оголюватися на публіку", - написала вона в пості до цього знімку.

Далі Гуйвік розповіла, що збирається розповісти про зґвалтування і переживає, що у Сафіна в Інстаграм більше підписників, ніж у неї.

"Мені дуже страшно, і обгрунтовано страшно що його голос буде сильніше", - зазначає вона.

Крім того, в сторіс активістка додала пост її листування з Сафіним від 2016 року – напередодні нібито фатального дня.

Як повідомляв OBOZREBATEL, Сафін визнає, що у нього був секс з Гуйвік в той день в 2016 року. Але стверджує, що він був за обопільною згодою. На підтвердження фотограф опублікував свою переписку з Гуйвік.

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