Вікторія Гуйвік до скандалу з Сафіним роздяглася догола на даху: фото

Українська ЛГБТ-активістка Вікторія Гуйвік, яка розповіла, що її згвалтував фотограф Марат Сафін, роздяглася догола на даху в Одесі.
Відповідне фото Гуйвік опублікувала в своєму Інстаграм перед постом з викриттям Сафіна.
"Це я так тренуюся. Оголюватися на публіку", - написала вона в пості до цього знімку.
Це я так тренуюся. Оголюватися на публіку. ⠀ Пару місяців назад мене вперше фотографували оголеною. Вперше з того дня, як в 2016 році на першій-першої такої моєї зйомці мене згвалтував фотограф. ⠀ Тут не буде історії про підворіттях і притулені до боці ножі. Як сказала одна моя подружка: тобі пощастило, це одна з найбільш мирних історій згвалтування. ⠀ ще не буде слів про те, що тепер я сильна, непробивним і все переживу. Я все ще така ж жива, яка відчуває і ранима. ⠀ Гола зі смішними лапками сиджу перед усім містом. ⠀ За останніми підрахунками, населення в моєму рідному місті 113 тисячі людей. У людини, який мене згвалтував, аудиторія в 200 до, це в два рази більше. ⠀ Мені дуже страшно, і обгрунтовано страшно що його голос буде сильніше. Мені страшно залишитися не почутою. По правді кажучи, у мене виписана ціла замітка зі списком страхів на цей рахунок (замітки і списки мене заспокоюють). ⠀ Але Лейпцигу мене тріггернуло, і настільки сильно, що я думаю і говорю про можливість його аутинг останній місяць. Заходжу і дивлюся на знімки юних дівчат в його профілі і боюся за них і таку ж юну себе тоді. ⠀ Про таких випадках мовчати не можна, це може породжувати почуття безкарності і системність. Я відчуваю що повинна назвати його ім'я, заради безпеки інших дівчат. ⠀ Я переписувала докладний пост про те, що трапилося вже з десяток разів і це моральна підготовка для мене і попередження вас про те, що він буде. Завтра, коли я доїду до Києва і зустрінуся з подругою. Однією мені дуже тривожно. І мені дуже знадобиться ваша підтримка. ⠀ Фото: @ k_ryna26
Далі Гуйвік розповіла, що збирається розповісти про зґвалтування і переживає, що у Сафіна в Інстаграм більше підписників, ніж у неї.
"Мені дуже страшно, і обгрунтовано страшно що його голос буде сильніше", - зазначає вона.
Крім того, в сторіс активістка додала пост її листування з Сафіним від 2016 року – напередодні нібито фатального дня.
Як повідомляв OBOZREBATEL, Сафін визнає, що у нього був секс з Гуйвік в той день в 2016 року. Але стверджує, що він був за обопільною згодою. На підтвердження фотограф опублікував свою переписку з Гуйвік.
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