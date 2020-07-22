Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу.

Так, знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram відео, на якому позувала з баклажановим кольором волосся (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Відразу хочу сказати, що я не божевільна! Поки літо, такий яскравий колір дуже доречний. Так, зараз він дуже насичений, але поступово буде вимиватися і змінюватися. Продюсер схвалив. Правда, доведеться оновити або перебрати свій гардероб", – написала Булітко.

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж (Instagram Вікторії Булітко)

Шанувальникам сподобалась раптова зміна іміджу. Булітко написали, що їй дуже пасує цей колір волосся, і що виглядає вона приголомшливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Наталія Могилевська здивувала шанувальників новим іміджем – вона стала блондинкою. Так, свої зміни в образі артистка пояснила білою смугою в житті.