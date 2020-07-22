Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"
Вікторія Булітко кардинально змінила імідж (Instagram Вікторії Булітко).
Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу.
Так, знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram відео, на якому позувала з баклажановим кольором волосся (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Відразу хочу сказати, що я не божевільна! Поки літо, такий яскравий колір дуже доречний. Так, зараз він дуже насичений, але поступово буде вимиватися і змінюватися. Продюсер схвалив. Правда, доведеться оновити або перебрати свій гардероб", – написала Булітко.
Вікторія Булітко кардинально змінила імідж (Instagram Вікторії Булітко)
Шанувальникам сподобалась раптова зміна іміджу. Булітко написали, що їй дуже пасує цей колір волосся, і що виглядає вона приголомшливо.
Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"
Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"
Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"
Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"
Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"
# ФУКСИЯ 💜🙋♀️😈 ⠀ Відразу хочу сказати, що я не божевільна! Це тонік 😏 Блонд хороший тим, що можна експериментувати без шкоди для волос💆♀️ ⠀ А поки літо, такий яскравий колір дуже до речі! Так, зараз він дуже насичений, але поступово буде вимиватися і меняться😍😍😍 ⠀ Продюсер одобріл😂👍 ⠀ Правда, доведеться оновити або перебрати свій гардероб😅😅 PS спасибі моєму колористу за яскраві встречі😅 @eugene_hairdresser # ДІЗЕЛЬШОУ # ВікторіяБулітко # Булітко # Булітко # цветволос # колорист # колорирование #haircolor #hair #haircolorist # Україна # Київ
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