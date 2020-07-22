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Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,6 т.
Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка 'Дизель шоу'

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж (Instagram Вікторії Булітко).

Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу.

Так, знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram відео, на якому позувала з баклажановим кольором волосся (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Відразу хочу сказати, що я не божевільна! Поки літо, такий яскравий колір дуже доречний. Так, зараз він дуже насичений, але поступово буде вимиватися і змінюватися. Продюсер схвалив. Правда, доведеться оновити або перебрати свій гардероб", – написала Булітко.

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж (Instagram Вікторії Булітко)

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж (Instagram Вікторії Булітко)

Шанувальникам сподобалась раптова зміна іміджу. Булітко написали, що їй дуже пасує цей колір волосся, і що виглядає вона приголомшливо.

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

Вікторія Булітко кардинально змінила імідж: як виглядає зірка "Дизель шоу"

# ФУКСИЯ 💜🙋♀️😈 ⠀ Відразу хочу сказати, що я не божевільна! Це тонік 😏 Блонд хороший тим, що можна експериментувати без шкоди для волос💆♀️ ⠀ А поки літо, такий яскравий колір дуже до речі! Так, зараз він дуже насичений, але поступово буде вимиватися і меняться😍😍😍 ⠀ Продюсер одобріл😂👍 ⠀ Правда, доведеться оновити або перебрати свій гардероб😅😅 PS спасибі моєму колористу за яскраві встречі😅 @eugene_hairdresser # ДІЗЕЛЬШОУ # ВікторіяБулітко # Булітко # Булітко # цветволос # колорист # колорирование #haircolor #hair #haircolorist # Україна # Київ

Публікація від ★ Вікторія Булітко (@bulitka)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Наталія Могилевська здивувала шанувальників новим іміджем – вона стала блондинкою. Так, свої зміни в образі артистка пояснила білою смугою в житті.

Українашоу-бизнесшоуВікторія Булітко
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