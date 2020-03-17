"Мені не шкода": зірка "Дом-2" оскандалилася заявою про коронавірус

Колишня учасниця російського шоу "Дом-2", модель Вікторія Боня заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети.

Так, за словами знаменитості, він піде їм на користь і всі "заплатять за своє неусвідомлене життя саме такою ціною". Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Вікторія Боня Фото: instagram/victoriabonya

"Я вважаю, що коронавірус йде на користь нашій планеті й завжди вважала, що все в цьому житті від Всевишнього! Людство в цілому стало гірше сарани, яка поїдає все на своєму шляху і не залишає за собою живого місця! За останні 50 років ми вбили планету так, як жодне покоління за тисячі років не винищувало її. І такі струси, у вигляді коронавірусу, нам повинні піти на користь! Ні в якому разі не бажаю нікому зла, смерті або хвороби, але, на жаль, ми платимо за своє неусвідомлене життя саме такою ціною", – заявила Боня.

Крім того, вона зазначила, що такий "дзвіночок" навчить людей бути усвідомленими та цінувати природу.

Вікторія Боня Фото: instagram / victoriabonya

"Дуже сподіваюся, що цей дзвіночок навчить нас бути усвідомленими, цінувати життя, цінувати природу, воду (річки, озера, океани та моря), тварин, чисте повітря і все, що дає нам планета – мати", – додала Боня.

Як приклад знаменитість навела дані з супутників NASA і Європейського космічного агентства.

Вікторія Боня Фото: instagram/victoriabonya

"За даними супутників NASA і Європейського космічного агентства над Китаєм вперше з 2008 року чисте небо. Рівень викидів діоксиду азоту на мінімальних показниках. Основне джерело діоксиду азоту – викиди від двигунів автомобілів, електростанцій і заводів. Робота останніх в промислових регіонах на сході КНР припинена, або переведена на обмежений режим. Тому ми можемо розглядати Китай без пелени від промислових викидів. Звичайно, це матеріально не вигідно нікому! Але матеріальне життя засмоктало нас так, що ми губимо самі себе, але себе не шкода! А ось планету шкода до болю в серці", – підсумувала Боня.

Фото: instagram/victoriabonya

Фото: instagram/victoriabonya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторія Боня торкнулася теми буллінгу і заступилася за тих, над ким знущаються в суспільстві.

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