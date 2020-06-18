Вікторія Боня набрала рекордну кількість кілограмів: фото до й після

Російська акторка й телеведуча Вікторія Боня набрала за час карантину 6 кілограмів.

У себе в Instagram 40-річна зірка опублікувала фотографію за січень цього року, зазначивши, що зараз вона важить більше.

"Трапилося диво, і за час карантину я набрала 6 кг! Ця фотографія була зроблена ще у січні цього року, тут моя вага була 51/52 кг. Зараз я важу 58 кг. Для мене це рекорд! А вам у якій вазі я більше подобаюся? І друге питання, як зберегти вагу?" – звернулася до своїх фоловерів Боня.

Instagram Вікторії Боні

Ось так Боня виглядає з "рекордними" шістьма кілограмами:

Instagram Вікторії Боні

Instagram Вікторії Боні

У коментарях прихильники ділилися своєю думкою щодо того, личать набрані кілограми колишній учасниці реаліті-шоу "Дом-2" чи ні.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вікторія Боня поділилася дуже незвичайним секретом своєї ідеальної шкіри.