Вікторія Боня набрала рекордну кількість кілограмів: фото до й після

люди 09:37, 18.06.2020 Оновлено: 09:58, 18.06.2020

Російська акторка й телеведуча Вікторія Боня набрала за час карантину 6 кілограмів.

У себе в Instagram 40-річна зірка опублікувала фотографію за січень цього року, зазначивши, що зараз вона важить більше.

"Трапилося диво, і за час карантину я набрала 6 кг! Ця фотографія була зроблена ще у січні цього року, тут моя вага була 51/52 кг. Зараз я важу 58 кг. Для мене це рекорд! А вам у якій вазі я більше подобаюся? І друге питання, як зберегти вагу?" – звернулася до своїх фоловерів Боня.

Instagram Вікторії Боні

Ось так Боня виглядає з "рекордними" шістьма кілограмами:

Instagram Вікторії Боні
Instagram Вікторії Боні

У коментарях прихильники ділилися своєю думкою щодо того, личать набрані кілограми колишній учасниці реаліті-шоу "Дом-2" чи ні.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вікторія Боня поділилася дуже незвичайним секретом своєї ідеальної шкіри.

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