Вікторія Бекхем взяла багатомільйонний борг, щоб врятувати свою імперію

Британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем змушена була взяти кредит в банку на $8 млн, щоб врятувати свій бренд Victoria Beckham від банкрутства.

Про це повідомляє видання The Sun. За словами інсайдерів, за останні роки бізнес зірки зазнав збитків на суму $52 млн. Угода, в основі якої лежить інвестиційний договір, дозволить колишній учасниці Spice Girls зберегти контроль над своїм брендом.

Вікторія Бекхем (джерело – Instagram Вікторії Бекхем)

Згідно з угодою, якщо Вікторія не поверне борг грошима, то їй доведеться повернути борг акціями її компанії.

"Вікторія не хотіла б відмовлятися від контролю в бізнесі, який ґрунтується на її імені. Однак непрості часи вимагають відчайдушних заходів", – поділився фінансовий експерт зірки.

Вікторія Бекхем (джерело – Instagram Вікторії Бекхем)

У даний момент Вікторія Бекхем разом зі своїм чоловіком Девідом володіє 48,4% акцій Victoria Beckham Ltd, ще 23,6% належать другу та бізнес-партнеру пари Саймону Фуллеру. Решта 28% належать люксембурзькій компанії, яка вклала в бренд $30 млн.

Вікторія Бекхем і Девід Бекхем (джерело – Instagram Вікторії Бекхем)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила свій секрет краси.