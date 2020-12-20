Вікторія Бекхем отруїлася ртуттю через нову дієту

46-річна британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем отруїлася ртуттю.

Як пише The Sun із посиланням на інсайдера, в аналізах знаменитості знайшли сліди важких металів. Як виявилося, Бекхем отруїлася ртуттю через нову дієту.

Так, Бекхем вирішила спробувати на собі дієту і додала до свого раціону велику кількість риби, здебільшого тунець і рибу-меч. Саме в цих видах міститься велика кількість отруйної сполуки – метилртуть.

"У Вікторії зашкалював рівень ртуті. Тому лікарі зробили їй промивку печінки, щоб позбавити організм від токсинів", – розповідало джерело.

Також видання уточнює, що велике скупчення ртуті в організмі згубно впливає на роботу мозку, серця, нирок, легенів та імунної системи.

До речі, зараз Бекхем почувається добре, але без допомоги лікарів не обійшлося.

Варто відзначити, що 46-річна Бекхем не вперше експериментує з дієтами. Зірка випробували на собі всілякі експерименти в харчуванні. Так, вона дотримувалася алкалінової дієти (протягом дня з'їдається 80% лужних і 20% кислотних продуктів), сашимі-дієти (вживання виключно сирої риби (сашимі) і ягід). Крім того, Бекхем вже давно виключила зі свого раціону каву, молочні й кисломолочні продукти, сири.

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