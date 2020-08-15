Віктор Цой загинув 30 років тому: як склалися долі його коханих жінок
Легендарного музиканта, лідера групи "Кіно" Віктора Цоя не стало 15 серпня 1990 року. Кумир молоді потрапив в автокатастрофу рівно 30 років тому на трасі під Ригою.
До цього дня шанувальники творчості Цоя відстоюють різні версії його загибелі, в яких присутні і містика, і замовне вбивство і навіть власне рішення 28-річного Віктора піти з життя.
Коли легендарного музиканта ховали, за його труною йшли три жінки – мати, дружина, і та, яку він любив останні роки життя. OBOZREVATEL розповідає про особисте життя музиканта і 2 головних жінок в його житті.
Маріанна Цой
Віктор Цой, незважаючи на популярність і свою непідробну харизму, не вмів спілкуватися з жінками. Здавалося б, незвичайна зовнішність, струнка фігура, популярність – все це повинно було надати йому впевненості, позбавити комплексів, але він залишався скромним і практично безініціативним.
Цою потрібна була смілива і рішуча дівчина. Саме така йому і була уготована долею. Віктор ніколи не дозволяв собі користуватися любов'ю своїх шанувальниць. Ніяких гастрольних інтрижок – на відміну від багатьох вітчизняних і західних рок-зірок. Завжди максимально стриманий, небагатослівний, коректний, він виходив на сцену, підіймав підборіддя і співав. А потім він залишав сцену – але заповнював своїми піснями душі своїх слухачів.
Одного разу 20-річний Віктор був на "тусовці" з друзями в чиїйсь квартирі. Там же веселилася і Мар'яна (Маріанна) Родованська (Ковальова в дівоцтві). Вона була на 3 роки старша за нього. Щодо моменту їхнього знайомства розповідають різне – ця історія давно обросла легендами, але всі сходяться в одному: свій телефон Мар'яна написала Віктору губною помадою.
Після цього вони почали зустрічатися і незабаром одружилися. Батькам Цоя Мар'яна здавалася вульгарною, а батьки Мар'яни були обурені тим, що дочка закохалася в "якогось корейця", та ще рок-музиканта.
Правда, коли у них народився син Саша, мама Мар'яни стала ставитися до Віктора набагато краще, навіть подружилася з ним, і хороші відносини вони зберегли навіть після того, як Віктор і її дочка розлучилися.
Мар'яна взяла на себе організацію концертів, домовлялася з творчими організаціями. При цьому дівчина пожертвувала заради "Кіно" власним талантом і амбіціями – вона була талановитою художницею. Чому ж пара розлучилася, до сих пір невідомо, може бути, вони просто були занадто молоді, коли одружилися.
З Віктором Цоєм вони розлучилися в 1987 році, хоч офіційно нібито не розірвали свої відносини. Маріанна пережила Цоя всього на 15 років – вона померла від пухлини мозку на 47 році життя, в 2005 році.
Наталя Разлогова
Коли Цою запропонували зіграти самого себе у фільмі Сергія Соловйова "Асса", він погодився без роздумів. Віктор поїхав на зйомки. Три дні затягнулися на три тижні, а коли музикант повернувся додому, він розповів дружині, що зустрів іншу. Наталя Разлогова була помічницею режисера, їх з Віктором роман спалахнув раптово. Вона була на 5 років старшою, у неї підростав син, і від рок-музики дівчина була неймовірно далека – вона займалася перекладом французьких фільмів і читала лекції на тему кіно.
Однак між ними виникли яскраві почуття і скоро вони почали офіційно зустрічатися. Три останні роки життя він розривався між двома жінками і двома містами. Він любив Наталію, але й від дружини піти не наважувався, адже Мар'яна подарувала йому сина Сашка.
Перед смертю Цой попрощався з Наталею, і поїхав на риболовлю. Його довго не було, вона поїхала його шукати. Але в дорозі по радіо Наталія почула страшну новину про смерть Віктора Цоя.
15 серпня 1990 року Віктор Цой загинув, нібито заснув за кермом свого "Москвича". На похоронах на початку жалобної процесії стояли обидві його жінки: мовчазна Наталя і Маріанна, яка обіймала сина.
Вони залишилися вірні собі і після його смерті: офіційна вдова присвятила себе виданню пам'ятних дисків і книг, встановлення пам'ятників Цою і збереженню його спадщини. Наталя ж 20 років зберігала мовчання. Вона вийшла заміж, емігрувала до Америки і лише до п'ятдесятиріччя від дня народження Віктора Цоя знову нагадала про себе. Всі ці роки вона готувала документальний фільм "Цой – "Кіно", який вийшов в 2012 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, чому експерти не вірять в офіційну версію смерті Віктора Цоя.