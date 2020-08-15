Віктор Цой загинув 30 років тому: як склалися долі його коханих жінок

Легендарного музиканта, лідера групи "Кіно" Віктора Цоя не стало 15 серпня 1990 року. Кумир молоді потрапив в автокатастрофу рівно 30 років тому на трасі під Ригою.

До цього дня шанувальники творчості Цоя відстоюють різні версії його загибелі, в яких присутні і містика, і замовне вбивство і навіть власне рішення 28-річного Віктора піти з життя.

Коли легендарного музиканта ховали, за його труною йшли три жінки – мати, дружина, і та, яку він любив останні роки життя. OBOZREVATEL розповідає про особисте життя музиканта і 2 головних жінок в його житті.

Маріанна Цой

Віктор Цой з дружиною Мар'яною showbizzz.net

Віктор Цой, незважаючи на популярність і свою непідробну харизму, не вмів спілкуватися з жінками. Здавалося б, незвичайна зовнішність, струнка фігура, популярність – все це повинно було надати йому впевненості, позбавити комплексів, але він залишався скромним і практично безініціативним.

Цою потрібна була смілива і рішуча дівчина. Саме така йому і була уготована долею. Віктор ніколи не дозволяв собі користуватися любов'ю своїх шанувальниць. Ніяких гастрольних інтрижок – на відміну від багатьох вітчизняних і західних рок-зірок. Завжди максимально стриманий, небагатослівний, коректний, він виходив на сцену, підіймав підборіддя і співав. А потім він залишав сцену – але заповнював своїми піснями душі своїх слухачів.

Весілля Цоя і Родованской showbizzz.net

Одного разу 20-річний Віктор був на "тусовці" з друзями в чиїйсь квартирі. Там же веселилася і Мар'яна (Маріанна) Родованська (Ковальова в дівоцтві). Вона була на 3 роки старша за нього. Щодо моменту їхнього знайомства розповідають різне – ця історія давно обросла легендами, але всі сходяться в одному: свій телефон Мар'яна написала Віктору губною помадою.

Після цього вони почали зустрічатися і незабаром одружилися. Батькам Цоя Мар'яна здавалася вульгарною, а батьки Мар'яни були обурені тим, що дочка закохалася в "якогось корейця", та ще рок-музиканта.

Правда, коли у них народився син Саша, мама Мар'яни стала ставитися до Віктора набагато краще, навіть подружилася з ним, і хороші відносини вони зберегли навіть після того, як Віктор і її дочка розлучилися.

Віктор Цой з дружиною Маріанною і сином Сашком Яндекс. дзен

Мар'яна взяла на себе організацію концертів, домовлялася з творчими організаціями. При цьому дівчина пожертвувала заради "Кіно" власним талантом і амбіціями – вона була талановитою художницею. Чому ж пара розлучилася, до сих пір невідомо, може бути, вони просто були занадто молоді, коли одружилися.

З Віктором Цоєм вони розлучилися в 1987 році, хоч офіційно нібито не розірвали свої відносини. Маріанна пережила Цоя всього на 15 років – вона померла від пухлини мозку на 47 році життя, в 2005 році.

Наталя Разлогова

Коли Цою запропонували зіграти самого себе у фільмі Сергія Соловйова "Асса", він погодився без роздумів. Віктор поїхав на зйомки. Три дні затягнулися на три тижні, а коли музикант повернувся додому, він розповів дружині, що зустрів іншу. Наталя Разлогова була помічницею режисера, їх з Віктором роман спалахнув раптово. Вона була на 5 років старшою, у неї підростав син, і від рок-музики дівчина була неймовірно далека – вона займалася перекладом французьких фільмів і читала лекції на тему кіно.

Цой і його коханка Яндекс. дзен

Однак між ними виникли яскраві почуття і скоро вони почали офіційно зустрічатися. Три останні роки життя він розривався між двома жінками і двома містами. Він любив Наталію, але й від дружини піти не наважувався, адже Мар'яна подарувала йому сина Сашка.

Наталя Разлогова Яндекс. дзен

Перед смертю Цой попрощався з Наталею, і поїхав на риболовлю. Його довго не було, вона поїхала його шукати. Але в дорозі по радіо Наталія почула страшну новину про смерть Віктора Цоя.

Віктор Цой і Наталя Разлогова Яндекс. дзен

15 серпня 1990 року Віктор Цой загинув, нібито заснув за кермом свого "Москвича". На похоронах на початку жалобної процесії стояли обидві його жінки: мовчазна Наталя і Маріанна, яка обіймала сина.

Вони залишилися вірні собі і після його смерті: офіційна вдова присвятила себе виданню пам'ятних дисків і книг, встановлення пам'ятників Цою і збереженню його спадщини. Наталя ж 20 років зберігала мовчання. Вона вийшла заміж, емігрувала до Америки і лише до п'ятдесятиріччя від дня народження Віктора Цоя знову нагадала про себе. Всі ці роки вона готувала документальний фільм "Цой – "Кіно", який вийшов в 2012 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, чому експерти не вірять в офіційну версію смерті Віктора Цоя.

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