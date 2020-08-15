Віктор Цой загинув 30 років тому: чому експерти не вірять в офіційну версію смерті

Тридцять років тому, 15 серпня, лідер групи "Кіно" Віктор Цой загинув в автокатастрофі на дорозі Слока – Талсі в Латвійській РСР.

За офіційною версією, легендарний радянський рок-музикант заснув за кермом свого автомобіля "Москвич-2141", який вилетів на зустрічну смугу і на швидкості близько 130 км/год зіткнувся з автобусом. Проте вірять в це небагато, пише видання "360".

Справу про загибель вела молода латишка Еріка Ашмане. Згодом вона зізналася, що офіційна версія, де водій заснув за кермом, була заснована виключно на її суб'єктивній думці.

Віктор Цой загинув в автокатастрофі forpost-sz.ru

Російський журналіст, дослідник творчості Віктора Цоя Віталій Калгин впевнений, що причиною ДТП стало те, що в музиканта був невеликий досвід водіння.

"Цой їхав на великій швидкості, слухав у момент аварії музику, складну для сприйняття і, помітивши здалеку автобус, спробував притиснутися вправо до узбіччя, але при цьому не скинув газ, що зазвичай буває з новачками в їзді. Результат – його викинуло під автобус. Банальна автокатастрофа", – пояснив Калгин.

Більшість фанатів поширювали міфи про те, що Цоя вбили, що аварія була підлаштована і навіть говорили про самогубство. Проте журналіст Артемій Троїцький, який багато років був знайомий з Цоєм, відзначив, що такими версіями покривається історія загибелі будь-якої знаменитої людини.

Більшість фанатів не вірили в офіційну версію загибелі Цоя 29.ru

"Ні в кого не було жодних мотивів для того, щоб Цоя якось усунути. У нього самого суїцидальні тенденції теж геть відсутні. А якщо взяти до уваги те, що їхав він, на жаль, на "Москвичі-2141", який, з точки зору безпеки, просто труна на колесах, нічого дивного в цьому немає", – заявив Троїцький.

Нагадаємо, Віктор Цой народився 21 червня 1962 році в Ленінграді. Свою першу групу – "Палата №6" – він заснував ще в художній школі. У 1981 році Віктор Цой і Олексій Рибін заснували групу "Гарін і Гіперболоїди", яка незабаром була прийнята в Ленінградський рок-клуб. Незабаром колектив змінив назву на "Кіно".

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