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10 червня • оновлено в 21:33
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Віктор Павлік та Катерина Реп`яхова одружилися: перші фото молодят

5.1т
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Український співак Віктор Павлік та його кохана Катерина Реп`яхова одружилися.

Про це новоспечена дружина артиста повідомила на своїй сторінці в Instagram. Дівчина зізналася, що вони з артистом обмінялися обітницями ще 29 травня (фото дивіться нижче).

Віктор Павлік та Катерина Реп`яхова одружилися

Віктор Павлік та Катерина Реп`яхова одружилися

Instagram Катерина Реп`яхова

"29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось вже, як 12 днів. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому і вирішили оголосити саме сьогодні", – написала дівчина.

Віктор Павлік та Катерина Реп`яхова одружилися

Віктор Павлік та Катерина Реп`яхова одружилися

Instagram Катерина Реп`яхова

Зазначимо, що для реєстрації шлюбу Катерина вибрала білий костюм і кросівки. Віктор Павлік також був одягнений у світле вбрання. До речі, саме весілля, як раніше повідомляла дівчина, відбудеться вже в серпні.

Віктор Павлік та Катерина Реп`яхова одружилися

Віктор Павлік та Катерина Реп`яхова одружилися

Instagram Катерина Реп`яхова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кохана Віктора Павліка Катерина Реп`яхова поділилася пікантним фото в мереживній білизні.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Віктор Павлік
Місце
Україна
Теги
шоу шоу-бизнес
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